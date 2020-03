Vyplývá to z průzkumu, který provedly mezi podniky Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

„Průzkum jsme provedli mezi 200 malými, středními a velkými firmami, 90 procent z nich registruje problémy,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Padesát procent podnikatelů prý vidí nedostatky v poptávkách, čtyřicet procent firem mám problémy se vstupy a čtyřicet procent s distribucí. Čtyřicet procent má pak problémy s cash flow, tedy volnými penězi na platby.

„Dvacet tři procent říká, že nejsou při zásadním omezení schopni přežít měsíc, dalších 30 procent dva měsíce,“ řekl Rafaj. Pokud to bude trvat tři měsíce, tak bude mít zásadní problémy více než sedmdesát procent firem.

Uzavřené výroby

„Vím o jedné firmě zaměstnávající 800 lidí, která je dodavatelem pro automobilový průmysl. Teď uzavřela výrobu. Má úspory na 2,5 až tři měsíce,“ dodal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Řada firem podle nějnemá úspory na delší období. Vyzval podniky, aby se pokoušely udržet výrobu za jakoukoliv cenu.

Zaměstnavatelé pvolají po tom, aby vláda zavedla kurzarbeit, kdy by firmám, které kvůli krizi omezí výrobu a ony budou muset lidi nechat doma, stát proplácel část mezd. A to pokud možno už tento víkend.

„Je to pro stát lepší než kdyby k tomu propouštění došlo, protože tam by sto procent nákladů nesl stát,“ míní Rafaj. Sedmdesát procent respondentů průzkumu podle nějpožaduje odpuštění odvodů za mzdy zaměstnanců. „Není to vydírání vlády, ale apel, jinak firmy budou muset vyhlásit insolvenci,“ dodal Rafaj.

Podle Dlouhého pak firmy oceňují nabídku vlády na bezúročné úvěry, ale než se to celé uvede do chodu, může to trvat až šest týdnů. A to prý je pozdě. Také by uvítal, kdyby vládní kabinet zapracoval i na administrativním zajištění vládních podpor, aby zaměstnavatelské svazy mohly lépe své členy informovat, kde je získají.