Epidemie koronaviru i nadále sužuje Česko. Za sobotu přibylo 6755 potvrzených případů nákazy, tedy o 1600 více než před týdnem. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by vláda mohla přijmout i drastická opatření. A to v případě, že lidé nezačnou dodržovat ta stávající. Blatný to uvedl v pořadu Partie televize Prima.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Situace není dobrá. Já budu znovu opakovat to, co říkám v poslední době, že to není o hledání viníka. Je to o uvědomění si situace a o tom, že teď by bylo nesmírně dobré se spojit a pomoci si,“ prohlásil ministr zdravotnictví na konto současného vývoje v Česku.