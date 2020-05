"Od 25. května bude povinnost nosit roušky pouze ve veřejné dopravě nebo v prostorech, kde jsou další osoby blíže než dva metry. Členové jedné rodiny roušky nosit nemusí," uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že vláda schválila i další výjimky v nošení roušek ve zdravotní péči - a to například u logopedů, nebo školství.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula odmítl spekulace o účinnosti roušek. "Pokud nepoužíváme respirátory třídy 2 nebo 3, nebráníme sebe. Ale tím, že rouškou chráníme své okolí, chráníme i sebe. Díky tomu jsme byli schopni zachytit většinu aerosolu, pochybnosti o účinnosti roušek tak považuji za neoprávněné. Nyní jsme v situaci, kdy se šíření viru podařilo ve velkém omezit a jsme blízko letní sezony,“ zdůraznil.

Omezení, podle něhož mohou do větších obchodů potravin a drogerií mezi osmou a desátou hodinou ranní pouze osoby starší 65 let, prozatím zůstává v platnosti. Podle Vojtěcha by od 25. května mohly probíhat akce do 500 osob, jednání o dalším posunu této hranice zatím neproběhla.

Vojtěch zároveň potvrdil, že vláda nebude žádat o prodloužení nouzového stavu, který tak skončí 17. května. Zbytek opatření o provozu obchodů a dalších čínností proto převede z režimu krizového zákona na opatření podle zákona o ochraně zdraví.

Novela zákona o veřejných zakázkách

Veřejné zakázky na ochranné prostředky proti koronaviru pak půjde i nadále zadávat ve zjednodušeném řízení, a to díky novele zákona o veřejných zakázkách.

„Nákupy v krajně naléhavých situacích tak budou moci být realizovány v jednacím řízení bez uveřejnění. Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme po jednáních určily a vyjmenovaly administrativní překážky, které mohou vést k časovému zdržení při realizaci řízení. Tyto administrativní překážky jsou předkládaným materiálem odstraňovány,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové by se měl harmonogram přípravy státního rozpočtu posunout. Vláda dnes totiž přijala návrh zákona, podle něhož bude konečný návrh státního rozpočtu na rok 2021 předložen Poslanecké sněmovně ke schválení do konce října.

Nekoronavirová problematika

Vláda dnes podle Vojtěcha projednala i nekoronavirovou problematiku, když schválila novelu zákona o návykových látkách připravenou ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Cílem novely je mimo jiné umožnit více subjektům pěstování a vývoz léčebného konopí.