„Základní kapacita pro Covid-19 bude 400 lůžek, rozšířená kapacita 800 lůžek a limitní kapacita 1500 lůžek," prohlásil Prymula. "Připravujeme model, kdy bude na ministerstvu zdravotnictví velín," dodal.

Řada opatření podle něj vzniká hekticky a ze dne na den, nemohou pamatovat na všechny okolnosti. Zároveň poprosil veřejnost o chladnou hlavu a zdravý rozum.

Hovořil také o změně vyhrazeného času pro nákupy seniorů. V tomto případě přiznal, že k tomu došlo i kvůli tomu, aby senioři mohli využít „slevové akce”, které začínají ráno.

Zároveň však prý navrhne, aby byly slevové akce v obchodech zrušeny. Způsobují podle něj komplikace a rozvoz letáků je zdrojem šíření koronaviru. "Já navrhnu vládě, abychom slevové akce zrušili. V této době si myslím, že je to zbytečné, není tady nějaký problém, že bychom se museli podbízet s některými potravinami za levnější ceny. Takže ty slevové akce nemají význam, ba naopak jsou potenciálně nebezpečné," řekl Prymula.

Uzavření velkých měst? Nesmysl

Co se týče otázky uzavření Prahy či jiných velkých měst, je to prý nesmysl. Česko podle Prymuly není Čína. "Jsem si téměř jist, že nedojde k uzávěrám, jako je uzávěra Prahy. Může se stát, že to bude nějaká malá vesnička, kde je třeba 90 obyvatel a 60 z nich by bylo v nějaké velké expozici, ale určitě to nebude otázka Prahy a nějakých velkých měst, to je vyloučeno," dodal náměstek. Uzavření Prahy dříve vyloučili také její primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"To je model, který byl v Číně po určitou dobu, aby se zastabilizovala situace, kdy už padá i výroba, už se ani nechodí do práce, nejezdí se městskou hromadnou dopravou, která se vypne a lidé jsou doma s výjimkou toho, že si dojdou třeba jednou za týden na nákup. Ale já si opravdu nemyslím, že to nastane," doplnil Prymula.

Stát bude podle něj analyzovat situaci v Litovli a přidružených místech. Oblast Litovle, Uničova a dalších 19 obcí byla v pondělí uzavřena kvůli šíření nákazy koronavirem. "Ukazuje se, že je to velmi komplikované z hlediska zásobování, vydávání povolenek, kdo vjíždí do prostorů, kdo tam nesmí vjíždět, a tak dále," poznamenal Prymula.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku dnes dopoledne stoupl na 774. Nikdo na onemocnění COVID-19 dosud nezemřel, vyléčili se zatím čtyři pacienti. Zástupci vlády, která čelila kritice za nedostatek ochranných prostředků, dnes přišli na pražské letiště, kde půl hodiny před polednem přistálo letadlo s dodávkou 1,1 milionu respirátorů z Číny. Další dvě zásilky se čekají v sobotu.

Omezení pohybu

Odborníci i politici apelují na veřejnost, aby dodržovala omezení pohybu na veřejnosti a karanténu, jinak mohou nastat ještě drastičtější opatření.

O koronaviru bude s prezidentem Milošem Zemanem večer v Lánech mluvit premiér Andrej Babiš (ANO). Není ani vyloučeno další jednání vlády.

Tuzemské laboratoře k dnešnímu ránu provedly 11 619 testů, uvedlo na webu ministerstvo zdravotnictví, pozitivních z nich bylo 774. K dosud třem uzdraveným přibyla i žena z Moravskoslezského kraje, oznámil dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dodal, že i když roste počet infikovaných, věří, že se bude zvyšovat i počet vyléčených.

Za čtvrtek přibylo 205 nakažených, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Podle dosavadních informací je 63 pacientů s koronavirem v nemocnicích, z toho pět zůstává ve vážném stavu.

Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí COVID-19, budou moct lékaři použít experimenální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do Česka. Nemocnice ho zatím neobdržela.