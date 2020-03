ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V nákladním prostoru ukrajinského Ruslanu bylo na 134 paletách naloženo 5 milionů roušek, 2 miliony respirátorů, 200 tisíc rychlotestů, 120 tisíc ochranných obleků a 80 tisíc brýlí. „Ministerstvu zdravotnictví předáváme 2,3 milionů roušek pro fakultní nemocnice, 2,9 milionů jde krajům, které budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení,“ upřesnil ministr vnitra Jan Hamáček.

Letadlo přistálo na vojenském letišti v Pardubicích mimo jiné proto, že se v nedalekém Opočínku nachází policejní sklad s volnými skladovými prostory, který bude centrálním meziskladem pro celé Česko. Ochranné potřeby přes noc vyloží 115 vojáků za pomoci hasičů, na místě bude 27 kusů techniky. „Materiál se naloží do policejních aut a do vojenských tater a převeze se do skladu,“ popsal mluvčí Ministerstva obrany Jan Pejšek.

Ze skladu v Opočínku se poté bude distribuovat po celém Česku. „V třídění i rozvozu materiálu pomohou hasiči z Hasičského záchranného sboru Pardubického i Středočeského kraje. Hasičskými vozy materiál poputuje do jednotlivých krajů,“ přiblížila mluvčí hasičů z Pardubického kraje Vendula Horáková.

Jsme připraveni. Tuny materiálu ihned vyložíme a připravíme k dalšímu transportu. ETA 23:17 LT. https://t.co/ZqGksNZNw2 pic.twitter.com/PIsKlIo1qw — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) March 21, 2020

Část nákladu neskončí v Opočínku, ale vojáci ji odvezou do Sedlčan, kde je sklad státních hmotných rezerv.

Přílet Ruslanu si i přes karanténu nechtěly nechat ujít desítky lidí, kteří postávali podél plotů ohraničujících prostor letiště. Ještě před příletem letadla je přijela rozehnat policie.

Materiál se dostane především ke zdravotníkům. „Na plošnou distribuci tento náklad nestačí, kdybychom chtěli dělat plošnou distribuci, tak by letadel tohoto typu muselo přiletět deset,“ řekl Hamáček.

Na cestě od čtvrtka

Svou cestu letoun započal ve čtvrtek dopoledne v Kyjevě. „Podařilo se zajistit všechna povolení k přeletům. Mezipřistání v ázerbájdžánském Baku,“ uvedla Armáda České republiky. V Šen-čenu pak přistál v pátek odpoledne. „Nakládáme roušky, respirátory a ochranné pomůcky pro naše lidi. Třídenní cesta skončí zítra v Česku,“ informovala armáda v pátek. Do Pardubic Antonov přiletěl s dvanáctihodinovým zpožděním, původně měl na pardubické letiště dosedat kolem 11. hodiny dopoledne. „Naložit 100 tun materiálu může chvíli trvat a v Číně jim to dalo pěkně zabrat. Proto se posouvá plánovaný přílet letounu An-124 Ruslan,“ informovalo v sobotu ráno Ministerstvo obrany na Twitteru. Z Šen-čenu Antonov odstartoval po třetí hodině ranní, o půl 11. pak přistál v pákistánském městě Karáčí, jednalo se ale jen o mezipřistání pro doplnění paliva.

Velkokapacitní letoun by se měl v Pardubicích objevit ještě alespoň dvakrát, a to v úterý a v pátek.