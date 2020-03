On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok jen zaměstnanci. Vláda souhlasila s tím, aby stát dávku od desátého, respektive sedmnáctého dne doplatil.

„Musíme lidem co nejvíce usnadnit současnou situaci a pomoci rodinám řešit problémy, se kterými se v souvislosti s uzavřením škol a dalších dětských zařízení potýkají," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podporu od státu by měli dostat i rodiče z řad živnostníků.

Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru proplatí zaměstnavatelům stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění.

Program ministerstva práce podpořily odbory, Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora. Vyzvaly k urychlenému schválení i dalších opatření na podporu zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků.

Přes hranice budou od noci z pátku na sobotu takzvaní pendleři smět pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc i každodenním razítkem. Razítka bude policie na hranicích dávat každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. O změně dosavadního postupu rozhodla dnes vláda.

Impulzem byly informace, že režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, někteří lidé zneužívají. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se objevila například falešná potvrzení.

Nově tak přes hranice podle něj "nebude vpuštěn nikdo, kdo kromě potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka". To bude list s razítky o každodenním přechodu hranic. Na základě takto nasbíraných údajů se podle Hamáčka ukáže, kdo za hranice skutečně jezdí za prací.

Dvě hodiny vyhrazené pro nákupy seniorů v obchodech s potravinami, lékárnách či drogeriích nebudou nadále od 10:00 do 12:00, ale už mezi 07:00 a 09:00. Na dnešním zasedání o tom rozhodla vláda a upravila tak své středeční usnesení, informoval novináře ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření má bránit rizikovou skupinu seniorů před novým typem koronaviru. Vojtěch řekl, že změna reaguje na diskusi s reprezentanty maloobchodu. "Upozornili nás, že ty původní hodiny nejsou úplně nejvhodnější z hlediska toho, jak tyto osoby jsou zvyklé nakupovat," uvedl.

Plaga chce zákonem posunout maturity, až se otevřou školy

Ministr školství Robert Plaga (ANO) předloží zákon, kterým bude chtít posunout termín maturit na dobu, kdy se znovu otevřou školy. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli šíření koronaviru jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy.



Státní maturity by podle původního plánu měly začít slohem z češtiny 8. dubna, další části státní maturity mají pokračovat 30. dubna a 4. až 6. května. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se mají konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna.



K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo 79 972 středoškoláků, k přijímacím zkouškám na maturitní obory 94.956 dětí. Z nich 70.028 se hlásí na čtyřleté obory, tedy z devátých tříd základních škol. Na osmiletá gymnázia je zájemců 19.353 a na šestiletá gymnázia 5575.



Ve středu ministerstvo školství nařídilo, že základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. Ke změnám musela přistoupit také společnost Scio, která organizuje Národní srovnávací zkoušky. Měnit termíny přijímacích zkoušek či zápisů se chystají i některé vysoké školy.

Největší denní přírůstek

V Česku je podle dnešních večerních údajů 694 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zatím největší denní přírůstek. V Česku platí od půlnoci kvůli šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez roušky, respirátoru, šátku, šály či jiného zakrytí úst a nosu. Na jeho dodržování dohlížejí hlavně strážníci, drtivá většina lidí povinnost dodržuje, incidentů je zatím minimum. Ochranných pomůcek je stále nedostatek, první dodávka zdravotnických pomůcek, které objednal ze zahraničí stát, dorazí do Česka z Číny zřejmě v pátek.

Ode dneška byla také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10:00 a polednem vyhrazena pro lidi starší 65 let. To se ale od zítřka změní, když seniorům a zdravotně handicapovaným bude vyhrazen čas od 7 do 9 hodin. Běžný život v zemi zůstává ochromen, přibývá zrušených akcí a omezení ve všech oblastech společnosti, problémy hlásí nebo očekávají další firmy.