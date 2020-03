Nápad na zákaz slev ovšem vzápětí odmítl premiér Babiš. „To není dobrý nápad, já si to nemyslím. Slevy je třeba ponechat. Umožnili jsme důchodcům chodit do obchodů ráno, protože jsou obchody čerstvě vydezinfikované,“ reagoval premiér večer na TV Nova.

On-line o koronaviru můžete zhlédnout zde

Prymula proto zkusí navrhnout „měkčí“ verzi. Chce vládě navrhnout, aby místo slevových letáků začaly obchody garantovat nižší ceny určitých segmentů. "Ve všech obchodech by byly po dobu pandemie tyto nižší ceny stejné, aby lidi nemuseli kvůli slevám obíhat několik supermarketů," popsal Deníku Prymula.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy páteční data ze supermarketů ukazují, že se žádný „ranní útok seniorů“ na akční zboží nekonal. „Změna časového intervalu určeného pro nákupy seniorů se ukázala jako správná. Obchodníci zdůrazňují, že starší lidé, kteří mají aktuálně možnost přednostního nákupu, zboží v režimu akčních slev nevykoupili. Bylo až na výjimečné případy dostupné během celého dne,“ reagoval šéf svazu obchodu.

Podle svazu je nyní nutné se řídit podle relevantních dat a nikoliv podle „dojmů“ a fotek, které se objevují na sociálních sítích. Obchodníci proto státu nabízejí plnou součinnost, i to, že mu předají kompletní data z pokladen, ze kterých vyplývá, v jakém čase chodí lidé nakupovat.

Prymula v pátek po jednání krizového štábu mimo jiné uvedl, že „slevové akce jsou v této době zbytečné, ba naopak nebezpečné,“ a dodal, že je to i kvůli roznáškám slevových letáků, které by teoreticky mohly také napomáhat k roznosu viru. To pro změnu dementovaly firmy roznášející letáky. Žádné nemocné lidi, kteří by na letáky „kýchali“ , nezaměstnávají, zdůraznil šéf největší tuzemské firmy České distribuční Petr Sikora.

Podle něj naopak letáky přispívají k tomu, aby obzvláště senioři trávili v obchodě co nejméně času a nestáli u cenovek, protože jdou do obchodu již rozmyšleni.

Možnou paniku ohledně „sahání na věci ze schránky“ mírní i lékař epidemiolog Rastislav Maďar. Platí stejná hygienická pravidla jako všude jinde, tedy mýt si ruce. "Člověk by si jen neměl, když listuje letákem nebo jiným tiskopisem, sahat na obličej. Poté by si také měl umýt ruce," řekl Deníku Rastislav Maďar. Manipulace s papírovým zbožím nebo s papírovými obaly by se proto nebál.

"Pokud jde o další materiály, tak studie v ideálních laboratorních podmínkách ukázaly, že virus nejdéle vydrží na plastu a kovech - například na nerezové oceli je to až dva nebo tři dny. V reálném životě to ale bude daleko méně," uzavírá Maďar.