Podle průzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kterého se účastnilo více než 27 000 českých dětí od 7 do 17 let, se více než 12 procent dětí na internetu setkalo s šířením jejich vlastní fotografie, která pro ně byla ponižující. Více než sedm procent navíc uvedlo, že rodiče nahráli na internet fotografii nebo video bez jejich souhlasu. I takhle může vypadat počátek kyberšikany. Takovou fotografii totiž může někdo snadno zneužít třeba k vydírání nebo veřejnému ponižování, tím, že ji bude šířit dál.

I když se problém kyberšikany netýká jenom dětí, jsou to právě ony, kdo se jí brání mnohem hůře než dospělí. Podle jiného průzkumu, který uskutečnila Poštovní spořitelna, už 34 procent dětí dostane mobil v první třídě, tedy ve věku šesti až sedmi let. Do dvanáctého roku života má pak telefon 94 procent dětí.

„S prvním telefonem získává dítě často volný přístup k internetu, kde je přitom ohroženo kyberkriminalitou. I proto jsme rozjeli společný program s policejními preventisty a chodíme si do škol s dětmi povídat o nástrahách v digitálním prostředí,“ říká Jitka Hajičová z programu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy.

Doplňuje ji Regina Jandová z Linky Bezpečí: „Neustále stoupá počet dětí, které se na nás obrací s tématy jako sexting, kyberšikana, obtěžování, lákání na schůzku nebo nebezpečné výzvy na internetu. Nejčastějším problémem je kyberstalking, tedy dlouhodobé a stupňované pronásledování oběti pomocí informačních technologií.“

