Ministr Vojtěch má plán na zrušení roušek. Pokusí se ho prosadit na vládě

Roušky by se nemusely na veřejných prostranstvích nosit od 25. května, pokud lidé dodrží dvoumetrové rozestupy. České televizi to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Bude to prosazovat na jednání vlády.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (vlevo) a šéf poslaneckého klubu Roman Kubíček | Foto: ČTK/Kamaryt Michal