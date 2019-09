“Tak například kilo třešní měli normálně přes den za 155 korun. Já jsem ho večer koupil za dvacet. Jenom to prostě chce večer třeba kolem deváté se sebrat a jít se podívat do velkých obchodních řetězců,” přiblížil své zkušenosti. Právě ovoce a zelenina jsou prý zlevňovány večer nejvíc. Připouští, že se může občas stát, že je nutné doma vyřadit nahnilé a nepoživatelné plody, ale od nákupů ve slevách ho to neodrazuje. “S mým malým důchodem potřebuju šetřit, proto vyhledávám slevy,” vysvětlil.

S výhodnějšími cenami nakupuje především potraviny. Ale nejenom je. “Do schránky nám házejí různé letáky. Nevyhazuju je, naopak, prostuduju a zjistím, kde se co výhodně dá koupit. Třeba i věci na auto, oblečení a potom hlavně léky. Ty znamenají pro nás, důchodce, velkou položku,” vyjmenoval, jaký sortiment ve slevách nakupuje. A kolik se mu podaří měsíčně ušetřit? Nikdy to prý nepočítal, ale budou to prý stokoruny, což je v případě jeho penze znát.

Miroslav Procházka není mezi seniory výjimkou. Podle jeho slov je v obchodech vidět, že je mnoho lidí staršího věku, kteří vyhledávají zboží ve slevách. “Potkávám večer v obchodních řetězcích řadu starších lidí, kteří to praktikují stejným způsobem jako já,” poznamenal. “Mám už mezi nakupujícími řadu známých, když to tak řeknu. Sice se nezdravíme, ale víme o sobě. Jsou to všechno starší lidé, a co je velmi zajímavé, většinou muži,” podotkl s úsměvem.

Podobným způsobem řeší své nákupy již delší dobu, v poslední době ale zaregistroval, že obchodníci zřejmě pochopili taktiku některých nakupujících a mají snahu jí zamezit. Večerní slevy sice jsou, ale už ne tak výrazné, jako bývaly. “Možná se začali bát, aby lidé nepřestali chodit nakupovat přes den a nenaučili se chodit večer, aby ušetřili,” domnívá se Miroslav Procházka. “Je pravda, že už nějakou dobu slevy nejsou tak zajímavé, jde vždycky jen o pár korun. A taky jsem si všiml, že potraviny, které mají třeba konec doby trvanlivosti, nechají radši propadnout, než by je výrazněji zlevnili. Dají slevu, ale třeba ze 49 na 43 korun,” připojil svůj postřeh. Přesto vyhledává slevy dál a dál vyráží ve večerních hodinách mrknout se do místních obchodních řetězců. Pro důchodce je dneska podle jeho slov každá ušetřená koruna dobrá.

BLÍŽÍ SE DENÍK SLEVOVÝ TÝDEN



Akce Deník Slevový týden, kterou pořádá vydavatelství Vltava Labe Media, nabízí unikátní množství slev a nabídek, které mohou naši čtenáři využít přímo u konkrétních prodejců. Slevovou nabídku najdete v Deníku 4. 10., v Deníku Extra 5. 10., ve čtvrtečních přílohách Deníku - v magazínu Bydlení 3.10, v magazínu Ženy 10. 10. A o akci se dozvíte také z týdeníků, které vydává Vltava Labe Media, a to v týdnu od 30. 9. do 4. 10.



Samotný Deník Slevový týden vypukne 7. října. Uživatelskou výhodou nákupní akce je speciální karta. Tu najdete spolu se slevovými nabídkami v novinách a ke stažení bude od 30. 9. i na našem webu. Nemusíte tedy stříhat žádné kupony. Nárok na slevu prokážete vystřiženou či staženou slevovou kartou v mobilu. Výhodou je, že karta platí po celé republice, a to i opakovaně.