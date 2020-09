Co nového musím dodržovat?

Od pátku od 18.00 bude moci být na akcích maximálně deset stojících lidí. Pokud bude účastníků víc, musejí mít místa k sezení. Nařízení se týká i restaurací, barů či klubů. Ty budou od soboty mezi půlnocí a šestou ráno uzavřeny. Nařízení platí plošně v celém Česku. Na vnitřní hromadné akce tak už není možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení. Opatření se týká nejen organizovaných akcí, ale také provozoven typu restaurace, bar či klub. Provozovatel nově nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny stravovacích služeb více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.

Jak to bude s tancováním či plesy?

Ty mohou nadále probíhat, lidé mohou tancovat. Ale i tady platí: pořadatelé pustí dovnitř jen tolik lidí, kolik budou mít židlí.

Existují nějaké výjimky, kdy neplatí pravidlo „kolik lidí, tolik židlí“?

Ano. Pravidlo o židlích se nemusí používat na výstavách, trzích a veletrzích, které se odehrávají uvnitř.

Musím roušku nosit i v restauraci?

Ano. Nově roušku zákazníci restaurací mohou sundat jen v době konzumace potravin nebo nápojů, pokud sedí u stolu. Uvnitř také nebude smět být víc zákazníků, než je tam míst k sezení. Pokud se ale chcete projít po restauraci (například na WC či objednat k baru), musíte mít roušku nasazenou.

Musím mít roušku, když stojím u výčepu?

Ano. Roušku si lze sundat v hospodě nově, jen když sedíte (na židli, lavici, barové stoličce u stolu nebo barového pultu ) a konzumujete (pití, jídlo). Policie se na to nyní více zaměří.

Jak to bude s rouškami ve školách?

Roušky budou od pátku povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Nařízení se tedy týká i středních a vysokých škol. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv nebo hra na dechové hudební nástroje).

Která opatření platí stále?

Obecné pravidlo 3R, tedy umývat si ruce, nosit roušky a dodržovat rozestupy. Nadále platí také pravidlo, že prostor, ve kterém se vnitřní hromadné akce konají, musí být rozdělen do organizačně oddělených sektorů. U vnitřních prostor je maximální kapacita sektoru 500 osob. Každý sektor musí mít svůj individuální vstup z venkovních prostor. Pokud to není možné, musí vstupy a výstupy ze sektorů časově regulovat organizátoři tak, aby se lidé neshlukovali.

Musí jít všichni Slováci, kteří přijedou do Česka, do karantény?

Nemusí. Mezi nejvýraznější výjimky patří žáci a studenti mateřských, základních, středních a vysokých škol. Výjimka se vztahuje i na jednu osobu, která je bude doprovázet. Podle opatření Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky se ale při vstupu budou muset prokázat například potvrzením o studiu, pozvánkou na přijímací nebo závěrečné zkoušky nebo zápisem do školy a v případě osoby, která je doprovází, pak i jejím čestným prohlášením.

Koho ještě se karanténa netýká?

Například přeshraničních pracovníků, takzvaných pendlerů, kteří bydlí do 30 kilometrů od státní hranice. Musejí mít ale od zaměstnavatele potvrzení o výkonu práce. Opatření se netýká ani lidí, kteří na Slovensku pečují o nemocného nebo nemohoucího člena rodiny. Nesmí jim však chybět potvrzení od ošetřujícího lékaře nemocného navíc s čestným prohlášením o rodinném vztahu ve slovenštině. Do karantény pak nemusí ani řidiči nákladních vozů nebo autobusů, strojvůdci nebo průvodčí. Opět však musí předložit potvrzení od zaměstnavatele ve slovenštině.

Stát od pátku lidem nabízí novou aplikaci eRouška do mobilních telefonů. K čemu je?

Aplikace uživatele upozorní na možný kontakt s infikovaným. Od pátku bude k dispozici nová verze pro všechny typy telefonů. Nebude už pomáhat s trasováním kontaktů, ale bude sloužit k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem. Funguje tak, že pokud je člověk pozitivně testován, dostane od hygieniků unikátní kód, který po zadání do aplikace umožní rozeslání varování na všechna zařízení, která telefon ve své blízkosti zaznamenal. Lidé dostanou varování, že se vyskytovali v blízkosti nakaženého, a návod, jak mají postupovat dále. Nebudou ale znát identitu nakaženého. O setkání s nakaženým se díky aplikaci dozvědí i lidé, které hygiena není schopna pomocí trasování najít. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na včerejší tiskové konferenci vyzval, aby ji lidé používali a nebrali ji jako sledování.