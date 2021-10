Testování ve školách možná bude. Mohlo by probíhat v okresech s vyšší nemocností

ČTK





Praha - Skupina odborníků kolem epidemiologa Petra Smejkala doporučuje zavést testování na covid-19 ve školách lokálně v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Testovat by se podle odborníků měli ale jen žáci a studenti, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19. Obdobně by se podle skupiny mělo postupovat i ve firmách, ale až při hodnotě 200 případů za týden na 100 tisíc obyvatel. Skupina to uvedla ve stanovisku k podzimnímu vývoji epidemie, které zaslala ČTK. Nad hodnotou 100 je nyní Moravskoslezský, Jihočeský a Olomoucký kraj.

Testování dětí na koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock