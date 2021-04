Jako první krok se pokusíme vyvolat předčasné volby hned poté, co Senát schválí volební zákon a ten bude podepsán prezidentem. Podle nás je to jediná správná možnost, která umožní znovu rozdat politické karty," uvedl Bartoš. Pokud by Sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě, koalice Pirátů a STAN by kabinet nepodpořila, rozpuštění komory a nové volby ale pokládá za vhodnější.

Bartoš uvedl, že chce o rozpuštění Sněmovny jednat se všemi aktéry. "Oslovím strany zastoupené ve Sněmovně, i vládní včetně premiéra Andreje Babiše (ANO)," řekl. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců. Bartoš chce proto oslovit klíčové subjekty, které mohou dodat koalici Pirátů a STAN a koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) potřebné hlasy, tedy i ANO a SPD.

Koalice Spolu minulý týden vyzvala Babiše, aby do čtvrtka požádal o důvěru, jinak chce vyvolat hlasování o nedůvěře. Piráti a STAN by v takovém případě vládu nepodpořili. "Hlasy na případné vyslovení nedůvěry máme připraveny. Ale od počátku tvrdíme, že daleko lepší cesta je přivést zemi k předčasným volbám," řekl Bartoš. Babiš se podle něj jeví jako slabý premiér a o vládě v demisi by rozhodoval Zeman.

Prezident dříve uvedl, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi. Bartoš chce s hlavou státu o jeho postojích mluvit, i Zeman totiž podle něj někdy po vyhodnocení aktuální situace názor změní.

Sněmovní volby jsou naplánovány na 8. a 9. října letošního roku. Ústava počítá s tím, že po rozpuštění Sněmovny se volby konají do šedesáti dnů. Sněmovnu současně nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.

Babiš: Nevím, jak tito lidé chtějí řídit zemi

Neumím si představit, jak tito lidé chtějí řídit naši zemi, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) k iniciativě Pirátů vyvolat předčasné volby. Pirátskou stranu kritizoval také vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Komunisté a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chtějí o budoucnosti jednat nejdříve po schválení volebního zákona, SPD se podle předsedy Tomia Okamury předčasných voleb nebojí.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes uvedl, že pirátský poslanecký klub bude po schválení volebního zákona Senátem usilovat o to, aby se konaly předčasné volby. Kvůli možnému rozpuštění Sněmovny osloví ostatní strany včetně vládního ANO. O schůzku požádá i prezidenta Miloše Zemana.

"Nevím, já si neumím představit, jak tito lidé chtějí řídit naši zemi," řekl Babiš ve Sněmovně v reakci na plán Pirátů. Hamáček kritizoval, že vládní špičky poslední dva týdny kvůli vyhrocené diplomatické situaci mezi ČR a Ruskem nespí, ale od Bartoše nezaznamenal nějakou zvláštní aktivitu.

"Chápu, že opozice dělá svou práci, ale pokud chtějí Piráti přijít s takovouto výzvou, tak to také znamená, že jsou připraveni jít do voleb a převzít odpovědnost za tento stát," řekl Hamáček. Zajímalo by ho, kde byl v posledních dnech Bartoš, pokud chce být premiérem. "Nezaznamenal jsem žádnou horečnou politickou aktivitu, která by ukazovala, co děláme špatně a co on by dělal lépe," konstatoval.

První místopředseda ČSSD Roman Onderka nevěří, že poslanci by sami Sněmovnu rozpustili. Kromě toho, že si "sami nevypustí rybník", předali by tímto krokem navíc karty prezidentovi Miloši Zemanovi, upozornil. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že jeho hnutí se rádo k návrhu vyjádří, až bude osloveno.

SPD se podle předsedy hnutí Tomia Okamury předčasných voleb nebojí a je na ně připraveno. "V současné době ještě není schválen volební zákon, podle kterého proběhnou volby, potom teprve můžeme mluvit o předčasných volbách. A to v případě, že jejich termín nebude stanoven na školní prázdniny, jelikož účast občanů by byla v takovém případě velmi malá," sdělil ČTK.

Komunisté také chtějí, aby byl nejprve schválený volební zákon. "KSČM je připravena, má schválené kandidátní listiny i připravený program. Ale jsme skeptičtí k výsledku," napsal ČTK předseda komunistů Vojtěch Filip.