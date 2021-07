Stav ohrožení platí na Olešce v Dětřichově a Smědé v Raspenavě, na nižším druhém povodňovém stupni je Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou, Jeřice v Chrastavě a Ještědský potok ve Stráži pod Ralskem. První povodňový stupeň platí na Lužické Nise v Liberci, na Řasnici ve Frýdlantu, Kunratickém potoce a také na Panenském potoce v Rynolticích, informuje krajský povodňový web. Na Ústecku stoupá hladina Mandavy.

„Povodí Lužické Nisy a Smědé jsou velmi silně nasyceny a na případné srážky budou reagovat velmi intenzivně. Na horním toku Lužické Nisy nelze vyloučit překročení 3. stupně povodňové aktivity,“ předpovídá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). „Jak Lužická Nisa, tak i veškeré potoky jsou pravidelně monitorované naši městskou policii, kdyby se cokoliv dělo, budeme to samozřejmě řešit a vyrozumívat,“ napsal na svůj facebookový profil starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Situaci v Liberci sledujeme ZDE:

Již nyní museli hasiči evakuovat dětský tábor u Mníšku. "Evakuace byla preventivní na základě našeho obvolání všech vedoucích táborů podél vodního toku. Někteří vedoucí sami tábory opustili na základě opatření starostů, někdo zůstával, kdo byl výš. Jen v tom Mníšku nebyli rozhodnuti, a byli dost nízko, takže jsme rozhodli, že je evakuujeme," uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský.

Sedmatřicet dětí a čtyři dospělé převezli hasiči do obecních prostorů. "Odtud si je následně převzali rodiče a děti jsou v pořádku doma. Bylo to jen preventivní opatření, nešlo o žádné nebezpečí," dodal Přerovský.

Meteorologové upřesñují výstrahu na SILNÉ a VELMI SILNÉ BOUŘKY.

Sledujte podrobnější informace na https://t.co/EEh5QxnJea, nebo v mobilní aplikaci ČHMÚ. pic.twitter.com/W9yYPdkPHX — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 17, 2021

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo v oblasti Jizerských hor nad Libercem za posledních 24 hodin bezmála 70 litrů vody na metr čtvereční.

Déšť zkomplikoval hlavně dopravu v Liberci, některé ulice město muselo uzavřít. Neprůjezdná byla Fibichova ulice pod libereckou zoologickou zahradou, kterou zaplavila voda. Uzavřená byla také Rychtářská ulice, kde se propadla vozovka. Vodu odčerpávali hasiči i v hotelu Impuls. Vodní laguna tam ohrozila centrální elektrický rozvaděč ve sklepě.

Jak to vypadá na Děčínsku? Čtěte ZDE:

"Mimo Liberec byly jen drobné jednotlivé události, v Hrádku nad Nisou čerpání vody z domu, jedno čerpání bylo v Raspenavě a v Jablonci spadlý strom," dodal mluvčí," uzavřel Přerovský.

Ústecký kraj

Klidnou sobotu počasí nedopřálo ani hasičům na Děčínsku. S prudkými srážkami si nedokázal poradit rybník Vágnetrák na okraji Mikulášovic. "Momentálně je na místě jednotka, která odčerpává vodu z domu," uvedl v sobotu odpoledne mluvčí hasičů Milan Tabi.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) extrémně pršelo zejména ve Šluknovském výběžku. Nejvíc v oblasti Lobendavy, kde za 24 hodin spadlo přes 130 litrů vody na metr čtvereční. Na první povodňový stupeň se večer dostala Mandava ve Varnsdorfu a také Kamenice v Hřensku. Ostatní řeky zatím nedosáhly žádného povodňového stupně.

Hasiči krátce před 18. hodinou zasahovali u téměř pěti desítek událostí, z toho jich 18 bylo na Šluknovsku. Jejich počet ale neustále stoupá. Napříkla v Severní u Lobendavy museli hasiči dva lidi evakuovat. Neprůjezdné jsou také silnice v okolí Hřenska. Po silnici na Meznou bylo kvůli záplavě nutné uzavřít také silnici první třídy a spojnici s Německem, kterou před Hřenskem zaplavila voda.

Podle mluvčího hasičů Milana Tabiho se v 19 hodin počet zásahů spojených s deštěm v Ústeckém kraji blížil ke stovce. "Lidé nám stále hlásí například nově zatopené sklepy," uvedl Tabi.

S vodou bojuje hlavně Děčín. "Jílovský potok, který teče kolem děčínského magistrátu se trochu vylil z koryta, takže zatopil parkoviště pro auta úřadu, ale stihli jsme s nimi včas odjet, takže zatopená nebyla. Natekla nám ale voda do budovy A3 do přízemí, kde je sociální odbor. Voda zase vytekla, ale z bezpečnostních důvodů musíme vypnout elektřinu v budově a pojede se na generátor," řekl ČTK mluvčí úřadu Luděk Stínil.

Hasiči museli v sobotu odčerpávat vodu i z viaduktu Pětimostí u podmokelské pošty, během posledních 24 hodin již potřetí. Pod vodou se ocitl také viadukt v Ruské ulici. Voda ale zatopila i panelové domy v Bynově, v Krásném Studenci se silnice proměnila v menší řeku.

Kvůli přívalovým dešťům přestaly jezdit vlaky mezi Děčínem a Drážďany. V Dolním Žlebu je voda v kolejišti, na německé straně byl zastaven provoz ve stanici v Bad Schandau. Místo vlaků EuroCity jezdí náhradní autobusová doprava.

Varování meteorologů

Intenzivní déšť spojený většinou s velmi silnými bouřkami se může do nedělního rána vyskytovat ve východní polovině Čech a až do nedělního odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Vyplývá to z aktualizovaného upozornění, které vpodvečer vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha před povodňovým ohrožením platí do nedělního poledne zejména pro okresy na severu Ústeckého a Libereckého kraje.

Varování před velmi silnými bouřkami a možným vzestupem hladin řek a potoků zejména v pohraničních okresech Čech a na severu Moravy vydali meteorologové už dnes dopoledne. Výstraha platí do nedělního rána v příhraničních okresech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. V ohrožení je také východní část Vysočiny. Na celé Moravě a ve Slezsku platí varování před velmi silnými bouřkami až do nedělního odpoledne.