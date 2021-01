Silnice na Vysočině a jihu Čech jsou s opatrností sjízdné. Leží na nich místy nová vrstva sněhu, hlavní tahy jsou po solení mokré. Dobrou viditelnost na silnicích může komplikovat mlha, na Vysočině mrznoucí. Vyplývá to z informací správců silnic.

Teploty jsou po ránu pod bodem mrazu. Na silnicích se někde mohou tvořit zmrazky. Na silnicích nižších tříd leží místy ujetá či zledovatělá vrstva sněhu. Týká se to hlavně silnic ve vyšších polohách a lesních úseků v místech, kde se nepoužívá chemické ošetření silnic.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v Jihočeském kraji zataženo a hlavně na horách může znovu sněžit. Nejvyšší denní teploty vystoupají ke třem stupňům Celsia, v noci klesnou k mínus čtyřem.

Obdobné podmínky budou i na Vysočině. Sněžit má hlavně v severozápadní části kraje. Vítr bude mít rychlost do 50 kilometrů za hodinu.

Jihomoravský kraj

Silnice mohou dnes ráno namrzat, řidiči by měli být opatrní. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Místy padá déšť se sněhem, na Vyškovsku se objevuje mrznoucí mrholení, na Břeclavsku a Hodonínsku je nasněženo.

Teploty se v kraji pohybují od minus dvou stupňů Celsia do jednoho stupně nad nulou. Fouká slabý a proměnlivý vítr. V okolí dálnice D1 může být snížená dohlednost vlivem srážek a v úseku na Vyškovsku může být rozbředlý sníh. V okolí dálnice D2 padá déšť se sněhem.

Komunikace v kraji jsou holé a mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Námraza hrozí především na Vyškovsku, Brněnsku a v Brně. Kvůli sněhovým srážkám a teplotám okolo bodu mrazu vyjelo kolem půl druhé ráno v Brně do terénu všech 21 posypových vozů společnosti Brněnské komunikace. Údržba skončila kolem půl sedmé. "Chemicky byl ošetřeno 487 kilometrů vozovek, 10 kilometrů vozovek bylo ošetřeno i pluhováním. Spotřebovalo se 81 tun posypového materiálu," uvedl provozní ředitel podniku Jan Klištinec.

Královéhradecký a Pardubický kraj

V části východních Čech v noci na dnešek sněžilo. Řidiči musejí být opatrní zejména na Rychnovsku a Orlickoústecku, kde na silnicích ve vyšších polohách leží rozbředlý nebo ujetý sníh. Na Vysokomýtsku mohou vozovky namrzat. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji byly dnes ráno po chemickém ošetření většinou mokré, uvedli silničáři.

V Krkonoších leží ujetá a místy i zledovatělá vrstva sněhu na silnici druhé třídy na hraniční přechod s Polskem na Pomezních boudách. Ledové plotny jsou místy na silnicích v Orlických horách. Zbytky rozbředlého sněhu po pluhování dnes ráno ležely na silnicích na Náchodsku. Teploty se dnes na východě Čech pohybovaly kolem nuly, na horách bylo kolem minus tří stupňů Celsia.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. V nižších polohách bude pršet. Teploty by se měly pohybovat od nuly do plus tří stupňů, na horách má být od nuly do minus tří stupňů.

Liberecký a Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou dnes sjízdné s velkou opatrností. Na horských cestách leží ujetá vrstva sněhu, sněží i v nížinách. Uzavřeny kvůli silnému sněžení jsou silnice v Oseku na Teplicku, Lomu na Mostecku a cesta z Litvínova na Klíny v Krušných horách. Silničáři mají v provozu veškerou techniku, zjistila ČTK.

Z Litvínova na Klíny neprojedou řidiči bez sněhových řetězů. Silnice z města do tohoto horského střediska je proto dočasně uzavřena. Stejné je to v případě cesty z Oseku do Dlouhé Louky, odkud vedou běžecké tratě po Krušných horách.

Na cestě k hraničnímu přechodu Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku uvízlo už v sobotu několik kamionů. Sněhové jazyky se objevují v Krušných horách. Policisté doporučují vyjíždět do hor pouze se zimní výbavou.

Sypače křižují hlavní silnice v obou krajích. Pluhy potkají řidiči v horských úsecích. Nebezpečí hrozí také kvůli těžkému sněhu, který padá ze střech a stromů. U Úštěku na Litoměřicku spadly dvě borovice do cesty a další jsou podle informace policie nahnuté. Strom spadl do vozovky také u obce Tuhaň v okrese Česká Lípa.

V Libereckém kraji v okrese Semily řešili ráno policisté nehodu u obce Chuchelna, kde se osobní auto několikrát převrátilo na střechu a skončilo mimo vozovku. Nehoda se obešla bez vážného zranění.

Moravskoslezský kraj

Sněžení komplikuje sjízdnost na silnicích v kraji. Kvůli přeháňkám silničáři varují před sníženou dohledností. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic.

Na chemicky ošetřovaných vozovkách leží po nočním sněžení rozbředlý sníh, na inertních úsecích pak ujetá nebo nová vrstva sněhu. Například na cestách nižších tříd na Opavsku může vrstva nového sněhu dosahovat až sedm centimetrů. Také na dálnici D1 musí řidiči počítat s rozbředlým sněhem.

Meteorologové upozorňují na to, že ráno lze očekávat silné sněžení, místy se také bude vyskytovat náledí a zmrazky. Zpočátku má sněžit více, během dne pak místy. Večer budou srážky ustávat. Teploty mají na horách klesnout k mínus čtyřem stupňům Celsia.

Olomoucký kraj

Husté sněžení dnes ráno komplikuje provoz na silnicích v Olomouckém kraji, na kterých je několik centimetrů rozbředlého sněhu. Silnice jsou proto sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sněžit začalo v Olomouckém kraji v nočních hodinách. Rozbředlý sníh pokrývá silnice v horských oblastech i nižších polohách. Na méně důležitých silnicích je vrstva ujetého sněhu s posypem.

Opatrně by ráno měli řidiči jezdit také po dálnicích. Kluzké jsou v kraji kvůli rozbředlému sněhu dálnice D35, D46 a D1. V kraji stále sněží, což snižuje dohlednost.

Zlínský kraj

Rozbředlý sníh dnes ráno pokrývá silnice ve Zlínském kraji, jehož celé území v noci zasáhlo sněžení. Vozovky mohou místy namrzat. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství sinic a dálnic ČR.

Na rozbředlý sníh si ráno musí dát pozor řidiči na Vsetínsku, Zlínsku, Kroměřížsku i Uherskohradišťsku. V mokrém sněhu dnes ráno u Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku uvízl kamion, silnice je tam průjezdná se zvýšenou opatrností.

Teploty se v kraji ráno pohybují kolem bodu mrazu, silnice proto mohou namrzat. Varování před náledím platí hlavně na Vsetínsku. Opatrní musí být řidiči i na dálnicích, které jsou ráno kvůli vrstvě rozbředlého sněhu kluzké.