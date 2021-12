V některých částech Česka se ode dneška do úterního dopoledne může při mrznoucím mrholení opět tvořit ledovka. Upozornění platí zejména pro severovýchodní Čechy, severní Moravu a Slezsko.

Vznik ledovky s sebou přináší riziko uklouznutí. Starší nebo méně mobilní lidé by proto měli omezit vycházení ven, doporučují meteorologové. Ve zvýšené míře by měli být opatrní také motoristé. Řidičům ČHMÚ radí sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy.

Dopravu v ČR komplikovalo sněžení: kamiony v problémech, auta skončila v rybníku

Srážky by v nejbližších dnech měly být spíše ojedinělé, a to buď v podobě mrholení nebo slabého deště. Přes den bude většinou od jednoho do pěti stupňů, výjimečně mohou teploty hlavně v Čechách dosáhnout i sedmi stupňů Celsia. Teploty v noci se budou pohybovat slabě nad nulou.

"Sníh v nížinách během tohoto týdne zmizí a postupně bude odtávat i na horách," uvádí ČHMÚ na facebooku. V závěru týdne by se ale mělo slabě ochladit a na horách opět začne sněžit.

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností

Většina silnic prvních tříd je v pondělí sjízdná se zvýšenou opatrností. V noci mrholilo, někde vozovky namrzaly.

Pro vozidla nad šest tun platí nadále zákaz vjezdu na silnici III. třídy mezi Mníškem a Raspenavou přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Řidiči kamionů musejí jet po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

V okolí Letovic na Blanensku má potíže hromadná doprava. Na silnicích se tam podle Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje tvoří ledovka. "Počítejte s nepravidelností a zpožděním linek v této lokalitě a blízkém okolí," informují dispečeři systému na webu.