Není sám, kdo nakonec raději zůstal doma. Tristní je to i v jiných krajích. Do většího města s nemocnicí jsou směrováni lidé ve všech regionech. „Když dorazíte do nemocnice, kde čekáte třeba šest hodin, příště si to rozmyslíte. Na postupný rozpad lékařské pohotovostní služby upozorňujeme už asi deset let,“ řekl Deníku prezident České lékařské komory Milan Kubek.