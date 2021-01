Za nynější situace by stav nouze končil s pátkem. Je na něm závislá většina vládních protikoronavirových omezení. Lze také nasadit vojáky na pomoc například ve zdravotnictví a v domovech pro seniory. Kabinet prodlouží nouzový stav a platnost protiepidemických opatření v pátek. Projednat by měl také upravenou tabulku restrikcí navázanou na protiepidemický systém PES.

Návrh KSČM o prodloužení nouzového stavu o dalších 23 dnů získal podporu 53 z 98 přítomných poslanců. Proti jich bylo 19. Pro návrh hlasovali poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Zákonodárci ostatních stran hlasovali proti, nebo se hlasování zdrželi.

O vládním návrhu ani o návrhu opozičních Pirátů na prodloužení nouzového stavu od pátku 5. února už poslanci nehlasovali. Oba návrhy získaly nižší podporu v předchozím orientačním hlasování. Piráti neprosadili devítibodové usnesení, které se týkalo například podpory postižených podnikatelů, zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě nebo izolaci a možností otevření škol. Bylo podmínkou, aby pro delší nouzový stav hlasovali.

Podmínky si kladli i komunisté, týkaly se třeba širšího otevření škol a provozu zimních středisek i ubytovacích služeb, které nyní kvůli vládním protikoronavirovým restrikcím nefungují. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) poslancům řekl, že celý první stupeň základních škol by se mohl otevřít nejdříve začátkem února a na přelomu ledna a února by mohl být obnoven provoz lyžařských vleků, pokud to ale epidemická situace dovolí.

Celodenní debatu provázel i fyzický konflikt nezařazeného poslance Lubomíra Volného s některými dalšími zákonodárci. Vznikl potom, co předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) vypnul Volnému mikrofon a nezařazený poslanec se následně domáhal dokončení vstoupení přímo z předsednického místa. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) vykázal po konfliktu Volného z jednacího sálu, poslance zřejmě čeká disciplinární řízení.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. Nynější žádost vlády byla pátá v řadě. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Nynější potrvá po rozhodnutí vlády minimálně 132 dnů.

Blatný: Žáci 1. stupně by se do lavic mohli vrátit 1. února

Žáci prvního stupně základních škol se podle předpokladů ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) do lavic vrátí začátkem února, pokud to epidemická situace dovolí. Ministr to řekl poslancům při projednávání vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu. Reagoval tak na požadavky opozice, které se týkaly obnovení výuky ve školách.

"Prioritou jednoznačně je návrat žáků prvního stupně do základních škol. Nedá se předpokládat, že by k tomu došlo dříve než začátkem února, ale jestli to epidemická situace dovolí, potom toto datum je reálné. Týká se to i malotřídek," uvedl Blatný. Následovat by mohli žáci devátých tříd a studenti maturitních ročníků, dodal.

Na přelomu ledna a února by podle Blatného mohl být za splnění podobných epidemických podmínek obnoven provoz lyžařských vleků v zimních střediscích. "Je určitě zájmem, aby tato část podnikatelů, která má specifické možnosti, nebyla znevýhodněna," řekl ministr. Pro otevírání maloobchodních prodejen zatím žádnou zásadní změnu nechystá.

Blatný rovněž uvedl, že jeho ministerstvo ode dneška poskytuje data o očkování. Od pondělí budou tato data rozšířena o informace po krajích podle jednotlivých skupin, slíbil ministr.