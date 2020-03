Tuto možnost Deníku potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Jsme pro plošné zavedení povinnosti nosit roušku, ale až ve chvíli, kdy stát roušky občanům dodá,“ konstatoval Hamáček. „V tuto chvíli dělám vše proto, abychom zajistili ochranné pomůcky co nejdříve,“ dodal.

Už v pondělí večer tuto možnost v pořadu Události Komentáře na ČT24 naznačila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Já si myslím, že nošení roušek příkazem půjde v příštích dnech, tak jak to avizoval nový šéf ústředního krizového štábu hlavní epidemiolog pan Prymula,“ uvedla.

A není sama, kdo tak mluví. Natvrdo to řekl i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, podle kterého se krizový štáb jeho kraje rozhodl povinné nošení roušek zavést, jakmile jich bude dostatek.

Investovat velké prostředky

„Jsme připraveni do toho investovat velké prostředky. Cílem je, aby populace Moravskoslezského kraje povinně nosila roušky. Teď to nařídit nemůžeme, protože v daný okamžik jich není dostatek. V momentě, kdy bude, tak to bude povinnost," uvedl Vondrák s tím, že právě toto opatření je jedinou šancí, jak zabránit šíření koronaviru.

Čeká se tak například, až dorazí ochranné prostředky, které jsou na cestě například z Rakouska nebo Číny. Kamiony s 1,4 miliony respirátorů a 2,2 miliony roušek-ústenek by měly podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) dorazit od našeho jižního souseda nejpozději v pátek. Zda se tak opravdu stane, se ukáže v násedujících dnech.

„Jakékoliv opatření, které zamezí šíření viru, je žádoucí,“ řekl Deníku prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Samozřejmě ty obyčejné roušky, které si teď lidé vyrábějí, ochrání spíše ty druhé. Je to projev obyčejné ohleduplnosti. Koneckonců proto je běžně nosí i ti Asiati, kteří žijí ve velkých městech namačkáni jeden na druhého,“ dodal Kubek s tím, že ale zatím chybí ochranné pomůcky i pro zdravotníky, kteří jsou o nemocné pečují. Natož pak pro nezdravotníky.

„Neustále zdůrazňujeme nošení roušek nebo nošení jakékoliv jiné ochrany, jako jsou domácí roušky, šátek či šála s kapesníčkem. Můžeme tím zpomalit šíření nákazy nového koronaviru,“ konstatovala Renata Povolná z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví. „Roušky, či jiná podobná ochrana úst a nosu v podobě šátku, jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou,“ dodala.