1. Je nošení roušek povinné?

Ano. Z rozhodnutí vlády si lidé musejí od středeční půlnoci zakrývat ústa a nos. Roušku byste tedy nosit měli všich. A to včetně dětí a batolat. „Je zavedena povinnost pro všechny osoby ČR nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. To platí také pro malé děti a pokud možno i nemluvňata,“ sdělila Deníku Renata Povolná z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví. Pokud rodiče dětem ústa nezakryjí, vystavují se pokutě.

2. Co když nemám roušku?

Můžete využít šálu, šátek či doma vyrobenou roušku.

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

3. Kde všude ji musím mít?

S výjimkou domova a vlastního vozu, kde nepřicházte do styku s veřejností, všude. Pokud však máte například vlastní dílnu, kde nepřijdete s nikým do styku, a nehrozí, že přes výrobky přenesete nákazu, není rouška nutná.

4. Tedy i v obchodě či hromadné dopravě?

Ano, i tam.

5. A na ulici třeba cestou do obchodu?

Ano, i na ulici je povinná.

6. A co v lese či v parku?

Roušky musí lidé nosit všude, kde mohou přijít do styku s druhými osobami. Tedy například i v městském parku. V lese, kde nikdo dokola není, je ale zbytečná.

7. Kdo bude kontrolovat nošení roušek?

Mimo jiné na to budou dohlížet městská a státní policie.

8. Co mi hrozí, když roušku nebudu mít?

Zpočátku asi pouze upozornění. Pokud si ale ani potom člověk nezakryje tvář či to bude porušovat opakovaně, může od policie za neuposlechnutí výzvy dostat pokutu až do výše deseti tisíc korun. Podle krizového zákona pak může sankce dosáhnout až dvaceti tisíc korun.

9. Kde roušku seženu?

V současnosti jsou nedostatkové. Pokud vám ji tedy neposkytne zaměstnavatel nebo nedá někdo známý, můžete si ji ušít doma. Nejlépe z netkané bavlny. Je ale možné užít i šátek či šálu.

10. Jak dlouho mohu roušku nosit?

Doporučuje se dvě hodiny v kuse, poté by ji člověk měl vyměnit za jinou. Ale použitou roušku lze vyvařit či vyprat na 60 stupňů Celsia, vyžehlit a znovu použít.

Zdroj: Deník na základě zprávy Úřadu vlády a konzultace s ministerstvem vnitra a Policejním prezidiem.