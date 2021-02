Jak ministři zlepší podmínky pro živnostníky zasažené koronavirovou krizí?

Podnikatelům se od začátku února zdvojnásobí kompenzační bonus z 500 na tisíc korun za den. Podnikatelé také získají 500 korun denně za každého zaměstnance. Podmínkou pro obě kompenzace ale bude, aby jim tržby klesly nejméně o polovinu.

S čím mohou nově počítat lidé v nařízené karanténě kvůli koronaviru?

Zaměstnavatel by jim měl po deset dní vyplácet bonus podle jejich výdělku ve výši až 370 korun na den. O vyplacenou částku by si přitom snížil odvody.

Tyto příspěvky by se měly vyplácet od března do konce června. Příspěvek má zaměstnance motivovat, aby zůstávali v karanténě a aby nakažení lidé nahlásili své kontakty.

Kdy by se měli vrátit do škol žáci a studenti?

Zřejmě od začátku března. V první vlně by se do školních lavic měli vrátit letošní maturanti, poté by další ročníky do školních budov přicházeli v následujících týdnech.

Podle čeho se o konkrétních termínech návratu do škol rozhodne?

Záležet bude zejména na tom, jak se budou žáci a studenti testovat na koronavirus. Nejprve musí ministerstvo zdravotnictví rozhodnout o tom, které testy se využijí. Poté je potřeba je nakoupit a musí se zajistit i jejich skladování a distribuce. Nutné je znát také přesný postup použití a frekvenci testování.

Co nově čeká lidi, kteří spáchají přestupky podle krizového zákona?

Vláda schválila rozšíření již existujícího registru přestupů o ty, které spadají právě pod krizový zákon. Kdo by vládní opatření opakovaně porušoval, mohl by být potrestán například zákazem činnosti. Informace o opakovaném porušování vládních nařízení by získala také policie.

Jak budou dále fungovat protiepidemická opatření?

Jasno je zatím pouze do neděle 14. února, kdy skončí nouzový stav. Vláda schválila žádost o jeho další prodloužení do 16. března. Záleží ale na tom, jak rozhodnou poslanci. Kabinet zatím pro jeho schválení nemá jejich dostatečnou podporu.