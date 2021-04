V exkluzivním rozhovoru najdete odpovědi například na tyto otázky:

Zareagovali jsme ruskou agresi dostatečně tvrdě?

Podpoří nás spojenci vyhošťováním velvyslanců?

Jakou roli v celé operaci hrála BIS?

Navrhne premiér prodloužení mandátu šéfovi BIS Koudelkovi?

Proč musel odejít ministr zdravotnictví Blatný?

Byl Robert Plaga na seznamu ministrů na odstřel?

Co nahradí PSA, který nefungoval?

Bojí se Andrej Babiš hlasování o nedůvěře?

Vyhraje hnutí ANO říjnové volby?

Odhalení skutečnosti, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích jsou členové speciální jednotky ruské tajné služby GRU, bylo šokem. Jak si ten akt agrese vysvětlujete?

I pro mě to byl šok. Je to něco nevídaného, nepochopitelného a absolutně nepřijatelného. Proto jsme reagovali velice tvrdě a vyhostili jsme osmnáct diplomatů, kteří podle našich bezpečnostních složek pracují pro různé zpravodajské služby Ruské federace.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Pokud naše zpravodajské služby věděly, že to jsou špioni, proč jsme je nevyhostili už dávno?

To je dobrá otázka, avšak na bývalé ministry zahraničních věcí. Počet lidí na ruském zastupitelském úřadu byl kritizován dlouhodobě, ale naši předchůdci s tím nic nedělali. Podle diplomatických zvyklostí platí, že když se něco podobného prokáže, má se reagovat. Naše vláda to udělala hned.

Ruská strana odpověděla naprosto neadekvátně, vyhostili nám dvacet diplomatů včetně zástupce velvyslance. V Moskvě tak zbylo jen pět našich diplomatů. Je jasné, že takovou nepřiměřenou reakci jsme nemohli nechat bez odezvy. Připomínám, že to nebyla Česká republika, kdo na území cizí země vyhodil do povětří sklad s municí a zabil při tom dva nevinné lidi.

Ano, Rusové dostali ultimátum do čtvrtečního poledne, aby vrátili naše diplomaty zpět (rozhovor vznikal před oznámením o srovnání počtu diplomatů v Praze a Moskvě, pozn. red.). Kreml se tomu vysmál. Co uděláme?

Bylo to jediné možné řešení. Rusové šli dál, než museli. Ochromili naši ambasádu, musí počítat s vyrovnáním. Nejsme ruskou gubernií, jsme sebevědomý a suverénní stát, který se nenechá zastrašit. A pokud si někdo myslí, že po území České republiky mohou rejdit cizí agenti a provádět tu sabotáže bez odezvy, tak se šeredně mýlí. Nemáme tolik tanků a letadel jako Rusko, ale jsme členy Severoatlantické aliance a Evropské unie a náš hlas má svou váhu.

Jak se bude dál vyvíjet relace s Ruskem, které akcí tajného komanda popřelo všechna ustanovení Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993?

To, co se stalo, je skandální. Rusko mělo možnost situaci napravit, té však nevyužilo. Moskva zničila naše vzájemné vztahy, které jsou teď na bodu mrazu. Česká republika má zájem na korektních vztazích s Ruskem na bázi dvou svrchovaných států.

Vnímají to tak i naši spojenci v NATO a Unii? Budou aspoň vypovídat ruské diplomaty?

Na příští Evropské radě vyzvu naše partnery, aby k tomu přistoupili.

Zachovají se stejně jako my, když jsme po kauze Skripal vypověděli tři ruské diplomaty?

Tehdy byla jiná situace v tom, že k pokusu o otravu pana Skripala došlo 4. března 2018 a britská premiérka Mayová požádala o projednání té věci na řádné Evropské radě, která se konala 22. března.

K výbuchu ve Vrběticích došlo před sedmi lety, takže ten odstup je nesrovnatelně delší, i když na podstatě věci to nic nemění. Evropská rada bude 7. května, kde oslovím naše partnery, aby projevili solidaritu. Jsem si jist, že přijde z jejich strany jasná reakce a nezůstane jen u slovních deklarací. Myslím, že na to nečeká jen vláda, ale všichni občané České republiky.

Abyste nebyl zklamán. Titulním stranám světových deníků vévodí kauza Navalnyj, koncentrace ruských vojsk na ukrajinské hranici a plynovod Nord Stream II, útok ve Vrběticích z nich zmizel. Nejsme pro klíčové hráče jen nezajímavá země uprostřed Evropy, kvůli níž si nebudou pálit prsty?

Byl to útok na členský stát Aliance a EU, jestli malý, nebo velký, by podle mě nemělo být podstatné. Velkou Británii v kauze Skripal podpořilo šestnáct států, které vypověděly 33 ruských diplomatů. Hlavní rozdíl je v charakteru útoku a v časování. Samozřejmě se mohou objevovat otázky, proč Vrbětice řešíme až po sedmi letech.

Je to proto, že všechny důležité indicie se objevily až po ztotožnění útočníků ze Salisbury a Vrbětic?

Stejnou otázku jsem také kladl. Fotky těch dvou agentů, kteří v Salisbury chtěli otrávit Sergeje Skripala, se poprvé objevily v říjnu 2018. Tehdy se už v českých médiích psalo, že v říjnu 2014 jeden z agentů přijel do Česka, od 13. do 16. října se ubytoval v Ostravě a pak přijel do Prahy. Dnes víme, že časová souslednost byla opačná. Logicky tedy padají otázky, proč odhalení jejich spojitosti s výbuchem skladu trvalo tak dlouho.

Vysvětlily vám to bezpečnostní složky?

Vysvětlily nám, že hledání důkazů a jejich potvrzení vyžadovalo čas. Na moje gusto člověka, který řeší věci hned, to trvalo velmi dlouho, ale snažil jsem se jejich argumenty pochopit.

Vy jste chtěl, aby závěrečná zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) byla zveřejněna. To bylo odmítnuto, takže lidé musejí věřit tomu, co říkají čelní představitelé státu.

Ti říkají, že musíme věřit BIS, našim bezpečnostním složkám, hlavně policii, Národní centrále proti organizovanému zločinu a nejvyššímu státnímu zástupci. Ale pořád platí, že chci, aby zpráva byla zveřejněna, jakmile to bude možné.

Byla chystaná cesta Jana Hamáčka do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik V kamufláží, jak říká? Věděl jste o tom, že ve skutečnosti tam vůbec letět nechtěl?

Nevěděl. Nezávisle na čemkoliv jsem panu Hamáčkovi doporučil, aby tam nejezdil.

Takže tajné služby s ministrem vnitra připravili nějakou bondovskou operaci, ale vás o ní vůbec neinformovali?

Podstatné je, že k té cestě nedošlo.

Do jaké míry s vládní razantní reakcí souzněl prezident Miloš Zeman jako člověk, který má k Rusku velmi blízko?

Pan prezident má přátelské vztahy hlavně s Izraelem, ale i s dalšími zeměmi. To jen novináři mu dávají nálepku rusofila.

Chcete říct, že nemluvil o výrobě novičoku v Česku, nepřál si vydat hackera Nikulina do Ruska, neprosazoval vakcínu Sputnik V a zařazení Rosatomu do tendru na dostavbu Dukovan?

Pan prezident vyjádřil našim krokům absolutní podporu a neměl k nim žádné připomínky.

Proto si nechal týden na vyjádření?

Asi chtěl zjistit k celé kauze víc podrobností, třeba se již potkal s policejním prezidentem. A možná chce vystoupit v plánovaném nedělním rozhovoru pro média.

Podpořila vás i většina poslanců, která ocenila především práci BIS. Už jste řekl, že jejího šéfa Michala Koudelku pošesté navrhnete na povýšení do generálské hodnosti. Prodloužíte mu i ředitelský mandát, který mu končí v srpnu?

Teď to není na stole. Až mu bude končit mandát, tak se mě na to zeptejte.

Vy v tom nemáte jasno, když Jan Hamáček mluví o nejúspěšnější akci v novodobé historii Česka, v jejímž důsledku se podařilo rozprášit hnízdo ruských špionů z GRU a SVR?

To jste nepochopila, pan Hamáček mluvil o reakci vlády, která rozmetala hnízdo ruských špionů.

K tomu by bez práce BIS asi nedošlo.

Nedošlo by k tomu bez společné práce policie, státního zastupitelství a tajných služeb.

Kdyby nebylo Vrbětic, byly by tématem číslo jedna vládní výměny. Jak jste myslel větu, že ministr zdravotnictví Blatný nemusel skončit proto, že jste nebyl nespokojen s jeho prací, ale s fungováním resortu. To není totéž?

Není. Pan Blatný byl pracovitý, ale nepochopil, jak má řídit ten resort. Po jeho nástupu odešlo plno odborníků, odvolal dva náměstky a obklopil se lidmi, kteří nebyli přínosem pro řešení epidemie. Lockdown přišel pozdě, pomalu se aplikovaly život zachraňující protilátkové koktejly, neřešila se kvalita antigenních testů, zpozdily se očkovací strategie a start rezervačního systému. Absolutní katastrofa byl marketing. Vzpomeňte si na inzerát s injekcí.

Bývalý koordinátor očkování Zdeněk Blahuta to viděl jinak, podle něj jste za většinu pochybení mohl vy, protože jste ministrovi do všeho neustále mluvil.

Typická zhrzená reakce. Pan Blahuta odešel ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv za podivných okolností, na ministerstvo ho doporučil přes mnohé námitky pan Prymula a první věc, kterou udělal po svém nástupu, byla, že šel do televize a řešil Babišovu slezinu. Pan Blahuta absolutně selhal a nikdy tam neměl být.

Také jste uvedl, že ministr má umět komunikovat s veřejností a dělat resortu dobrou image. Petr Arenberger vaše představy plní, když hned po nástupu potvrdil a pak hned odvolal nařízení o povolení pro setkávání dvaceti lidí venku? Mluvil o tom, že nové opatření o dvou lidech je asi protiprávní a soud ho shodí, ale je nutné. S tím jste spokojený?

To nebyla jeho chyba. My jsme na vládě schválili 6. dubna návrhy pana Blatného, které ale nebyly konzultovány s Mezioborovou protiepidemickou skupinou MeSES, která se ozvala až 8. dubna s tím, že nesouhlasí s dvaceti lidmi venku a deseti uvnitř. Pan Arenberger to musel korigovat a vysvětlovat. Byl uveden v omyl, stejně jako celá vláda.

Členové MeSES se po vaší výtce ihned ozvali s tím, že o jejich námitce ministerstvo vědělo dřív, než to ohlásilo.

Nám to ale nikdo neřekl, pan ministr Blatný to na vládě takto neinterpretoval. Podle jeho spolupracovníků pandemický zákon nedovolal omezit počet lidí venku, natož uvnitř. Mysleli si, že by to soud shodil. Neměli to ale navrhnout bez toho, aby se MeSES k tomu vyjádřil.

Pan Blatný měl pravdu, policie vydala stanovisko, podle něhož nemůže po skončení nouzového stavu venku nikoho kontrolovat.

Říká, že je nemůže pokutovat.

K čemu tedy takové nařízení omezující shromažďování je?

Teď jsme schválili rozvolňovací strategii podle bloků, podobně jako jsme to dělali loni na jaře. Už nechceme žádného PSA, bylo velice složité se v něm vyznat. Lidé do něj vkládali naděje, ale nikdo nemohl počítat s novými mutacemi a přehlcenými nemocnicemi. PES vznikl na základě požadavku opozice, která trvala na predikci rozvolňování. Epidemie je ale nevyzpytatelná a na jakékoli tabulky kašle.

Copak teď nechcete udělat totéž, když přicházíte s incidencí nově nakažených na sto tisíc obyvatel jako s hlavním indikátorem?

Nejsou tam ale žádné stupně a podle informací z hygieny a ministerstva zdravotnictví by to mělo být jediné kritérium.

Logicky se ptám, proč nebylo použito už dříve?

To je správná otázka, ale já jsem nebyl ministr zdravotnictví, PES se mi nikdy nelíbil.

Kde se budou moci děti od pondělí vrátit do školek?

Od pondělí budeme školky rozvolňovat regionálně podle incidence. Děti by do nich mohly tam, kde bude po sedm dnů na 100 tisíc obyvatel méně než 100 nakažených. Já navrhuji, aby to bylo po okresech. Druhý stupeň základních škol by měl nastoupit rotačně 3. května, pokud se nezhorší podmínky. Spor byl o obchodech, protože ty se musejí otevřít naráz všude a bylo by špatné, kdyby se otevřely, ale zároveň by byly v některých lokalitách zavřené školy a školky. Už jsme se opravdu poučili, rozhodně nechceme nic uspěchat a nenecháme se tlačit od opozice.

Pandemii definitivně vyřeší vakcinace. Řekl jste, že do očkovací strategie vám nesmí mluvit ministr zahraničí ani zdravotnictví, protože je to vaše parketa. Pořád to platí?

To jsem neřekl. Ministr zdravotnictví to má v referátu prioritně, ale v debatách o dodávkách v rámci Evropy je aktivní Úřad vlády a já jako premiér sháním vakcíny a protilátkové léky všude po světě. Sehnal jsem Modernu v Izraeli a na Slovensku a další vakcíny z Maďarska, Rakouska a Slovinska. A také jsem vyjednal dary vakcín z Německa a Francie.

Kdy bude dosaženo mety sedmdesáti procent naočkované dospělé populace, která zajistí kolektivní imunitu?

Do konce července bychom to měli zvládnout, pokud budou vakcíny dodávány podle plánu. Průběžně otevíráme v registru nové věkové kategorie, minulou středu 65 plus, teď v pátek 60 plus. Dosáhli jsme i rekordu sedmdesát tisíc naočkovaných v jednom dni. Takže kapacitu na očkování sto tisíc lidí denně máme, ale stále nám chybí dost vakcín.

V rámci Unie budete řešit Covid pass kvůli dovoleným, ale poslanci žádají po vládě, aby především řekla, jak to bude s letními tábory pro děti.

Doufám, že do konce června budou čísla tak příznivá, že se tábory budou moci konat.

Covid pass bude mít v referátu i nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Myslíte, že vám spolupráce s ním bude klapat?

Určitě. Hlavně je to člověk, který nebude kandidovat na předsedu ČSSD a politikaření nepodřídí svoji práci. Nepředpokládám, že by v naší vládě prosazoval politiku TOP 09 jako jeho předchůdce.

Bude tam mít co na práci, když Lubomír Zaorálek řekl, že je to vykuchané ministerstvo?

Jak to mohl říct, když tam byl do prosince 2017?

Že by bylo vykucháno až po jeho odchodu?

Nesmysl. Evropská agenda byla vždy při Úřadu vlády. Proto jsem spěchal se jmenováním své vlády, abych se už 14. prosince 2017 mohl účastnit Evropské rady, kde sedí všichni premiéři a prezidenti a Česká republika tam nahlas prezentuje své názory. Myslím, že v tomto směru je mé působení velice úspěšné.

Zarazili jsme s Orbánem migrační kvóty, vyjednal jsem pro příští období pro Česko celkem 972 miliard korun a z toho díky mé urputnosti 42 mi-liard korun navíc, prosadil jsem do závěrů Evropské rady o klimatu, aby si jednotlivé státy mohly určit vlastní energetický mix, tedy pro Česko jádro a plyn, a aby se přihlíželo ke kůrovcové kalamitě jako k faktoru změny klimatu.

Česko–ruské vztahy budou v kompetenci ministra zahraničí Kulhánka, nebo vládního zmocněnce a šéfa zahraničního hradního odboru Rudolfa Jindráka?

Ministra zahraničních věcí ve spolupráci s Rudolfem Jindrákem.

Na seznamu lidí, kteří měli skončit, byl i ministr školství Robert Plaga…

Žádný seznam neexistoval. Není ale možné, aby se premiér dozvídal až z médií a od opozice věci, které navrhuje ministr. My jsme si to s panem Plagou vyříkali a nastavili jsme jiný modus komunikace. Pořád se ale míjíme v důrazu na vnímání lidských příběhů. Já naslouchám problémům, které lidé mají, například dálkoví studenti a maturanti.

Hlavně byste měli řešit praktickou výuku, protože její roční výpadek může znamenat, že už nám nikdo neopraví kapající kohoutek.

Ale oni se to naučí v těch firmách, kam nastoupí. Když jsem dostudoval vysokou školu a přišel do praxe, měl jsem dojem, že nic neumím. Teď jsem se ptal, jestli je to pořád stejné, a studenti mi řekli, že je. Jsem rád, že pan Plaga alespoň zmírnil podmínky pro letošní maturanty.

Vaše vláda se teď opravdu nenudí, protože kromě covidové krize řeší napjaté vztahy s Ruskem…

Naše vláda řeší nejtěžší období v samostatné historii České republiky. V únoru 2020 jsme byli nejúspěšnější vládou v historii, protože jsme měli nejnižší zadlužení i nezaměstnanost. Vzpomeňte, jak rostou platy i důchody, jak se staví dálnice. Bohužel covid nás zarazil v rozletu, ale občanům připomeneme, co všechno jsme pro ně udělali.

Opozice je přesvědčena, že málo nebo špatně. Chce proto vyvolat hlasování o nedůvěře nebo předčasné volby. Vy jste reagoval slovy, že si nedovedete představit, že by zemi řídili tito lidé. Jak jste to myslel?

To bylo myšleno na Piráty. Jsem ale překvapený, že Demokratický blok teď podpoří SPD v její snaze hlasovat o nedůvěře, když o ní vždy mluví odmítavě. Jde-li o džihád proti Babišovi, tak i opovrhovaná údajně nedemokratická strana se najednou hodí.

První s tím přišel už loni na podzim předseda ODS Petr Fiala. Tehdy říkal, že hned po skončení nouzového stavu zvedne otázku nedůvěry. Co když vám ji sněmovna skutečně vysloví, protože po vypovězení dohody o toleranci ze strany KSČM na to bude mít dost hlasů?

Neexistuje žádný důvod na vyslovení nedůvěry, pomalu se vracíme do normálu, máme rozvolňovací plán, očkujeme, rozprášili jsme cizí agenty. Tak o čem chtějí hlasovat? Opoziční strany se spíše bojí toho, že by jejich preference nemusely vydržet, protože už je naočkováno 2,7 milionu dávek.

Ve zprávách Nejvyššího kontrolního úřadu jsou desítky argumentů.

Ani to neříkejte a podívejte se, kdo tam sedí. Bývalí politici!

Není důležitější, co se v těch zprávách píše?

Oni mají kontrolovat, ne dělat politiku. S panem Kalou jsme si to vyříkávali mnohokrát, ale je to s ním marné. Politika nezapře.

Mýlí se snad, když tvrdí, že český stát vykazuje v oblasti veřejného sektoru obrovsky nízkou efektivitu a Světové ekonomické fórum nás v tomto ohledu zařadilo na 99. místo na světě a v EU na poslední?

Náš problém je zákon o státní službě.

Proč jste ho za čtyři roky vaší vlády nezměnili?

Protože to nikdo nechtěl akceptovat. Naši koaliční partneři ho prosadili až poté, co jejich spolustraníci obsadili plno míst ve státní správě. Hnutí ANO nic takového nedělalo, to nabízí jen odborníky a v drtivé většině nestraníky.

Tak z jiného soudku. Portál občana, což by měla být vlajková loď digitalizace, využívá půl procenta plnoletých občanů. Za to může kdo?

Tak to je samozřejmě špatně, ale nikdo neudělal pro elektronizaci víc než my. Klíčová legislativa byla v Poslanecké sněmovně schválená napříč politickým spektrem. Zákon o právu na digitální službu, jehož výsledkem bude do čtyř let kompletní digitalizace veřejného sektoru, se stal normou roku. Zákony podporující bankovní identitu zase umožní každému majiteli elektronického bankovnictví přihlásit se ke službám státu. To je pro mě největší průlom v digitalizaci, jaký tu kdy byl. Digitalizujeme zdravotnictví, stavební řízení, daňovou, dopravní a podnikatelskou agendu, máme eRecept, eRoušku, eNeschopenku, registr na očkování, elektronickou dálniční známku, mnoho služeb vyřídíte z pohodlí domova. Cíl, aby se ke službám státu mohl přihlásit každý občan, který bude chtít, bude splněn do tří měsíců – pět a půl milionu lidí. Minulý rok to bylo přibližně pět se tisíc.

Věříte, že ANO vyhraje říjnové volby?

Pokud lidé zhodnotí spravedlivě celou moji politickou kariéru, tak věřím, že ano. Náš potenciál je obrovský, protože jsme hnutí pro všechny a máme program, který se prolíná s návrhy ostatních stran. A hlavně se v politice nechováme dětinsky, nerozdělujeme si dopředu ministerstva jako Piráti a STAN a také se nechováme povýšeně tím, že říkáme:s touto stranou se budeme bavit, a s touto ne. A máme jasný plán, jak z té krize vyvést naši zemi ještě silnější.