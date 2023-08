Jednatřicetiletého muže musel transportovat vrtulník s vážným zraněním hrudníku do nemocnice. Při bouři na něj spadl strom.

Vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy v akci | Foto: Deník/Veronika Bernardová

K události došlo v sobotu odpoledne v lokalitě Bílá na Frýdecko-Místecku. Při bouři se zlomil strom, který následně spadl na muže. Způsobil mu velmi vážná zranění hrudníku. Na pomoc vyrazili nejen profesionální hasiči, horská služba a záchranáři Moravskoslezského kraje. Povolán byl také vrtulník Letecké záchranné služby. Ten však kvůli špatným povětrnostním podmínkám nemohl zprvu doletět.

Zraněnému muži, který se nacházel v těžko přístupném terénu, poskytli zdravotníci první pomoc. „Muž utrpěl život ohrožující poranění hrudníku, páteře, dolní končetiny, značnou krevní ztrátu a nalézal se v šokovém stavu. Týmy u něj zajistily tři žilní vstupy a zahájily podávání léků, infuzních roztoků. Nutné bylo také zajištění dýchacích cest a poskytnutí podpůrné ventilace,“ napsali záchranáři na svém oficiálním webu.

Po přechodu bouřky na místo mohl dorazit i vrtulník. Pomocí něho se podařilo muže dostat do nemocnice. „Na místo pomocí palubního jeřábu byl vysazen lékař Letecké záchranné služby a pacienta bylo možné v podtlakové matraci následně vyzvednut z nepřístupného terénu. Záchranáři jej vrtulníkem transportovali do ostravského traumatologického centra, a to v kritickém stavu,“ dodali záchranáři.