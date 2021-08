Přídavky na děti se zvýší přibližně o čtvrtinu a rozšíří se okruh rodin, které na ně mají nárok. Vzroste sazba přídavků pro pracující rodiny a také daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Předpokládá to novela o státní sociální podpoře, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad.

Přídavky na děti se zvýší | Foto: ČTK

Přídavky vzrostou o 26 procent. Nárok budou mít rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo dosavadního 2,7násobku, a to podle dřívějšího vyjádření ministryně práce sociálních věci Jany Maláčové (ČSSD) zpětně od července. Navýšení dávek pro víc dětí by mělo ročně stát zhruba 5,5 miliardy korun. Nyní je pobírá asi desetina dětí, nově by to měla být pětina. Přídavek by tak mělo mít kolem 490 tisíc chlapců a dívek, dosud je jich asi 240 tisíc.