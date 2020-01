V roce 2018 industriální areál navštívilo 1 655 514 lidí, loni bylo návštěvníků o 19,5 tisíce víc.

Loňských 1 675 029 návštěvníků je historický rekord.

Do návštěvnosti se započítávají i lidé, kteří přišli do petřkovického Landek Parku, což je ostatně důvod, proč agentura CzechTourism začala DOV řadit do kategorie sdružené památky a ze seznamu nejnavštěvovanějších turistických lokalit v České republice je „vyškrtla“.

Jinak stále platí, že Dolní Vítkovice jsou nejnavštěvovanější mimopražská turistická lokalita a jedno ze tří nejnavštěvovanějších míst u nás vůbec.

Budoucnost? I ta vypadá zajímavě. Už letos na jaře se zde otevře pobočka Národního zemědělského muzea, pracuje se na záchraně vysokých pecí 4 a 6 a zcela ze hry není ani sídlo a muzeum Kofoly. V březnu pak „připluje“ legendární plachetnice Niké mořeplavce Konkolského.