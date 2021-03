Prymula na podzim krátce působil jako ministr zdravotnictví, z funkce odešel poté, co byl vyfotografován při vycházení z uzavřené restaurace na Vyšehradě. Poté ho premiér Andrej Babiš (ANO) jmenoval svým poradcem, z funkce odešel tento týden po návštěvě fotbalového utkání. Několik hodin předtím vyzýval k tzv. tvrdému lockdownu, tedy přísnějším protiepidemickým opatřením a omezení pohybu.

Svou přítomnost na fotbalovém zápase dnes Prymula obhajoval tím, že se dlouhodobě snaží obhajovat cestu, která by přes pečlivé testování vedla k otevření sportovních a kulturních akcí. "V tomto režimu to proběhlo. Já si nemyslím, že bychom cokoli porušili, že bychom byli příčinou jakéhokoli šíření této nemoci," řekl. Připustil, že jeho návštěva byla špatně načasována a eticky ji považuje za spornou.

Polarizovaná společnost

Odchod z postu poradce premiéra podle svých slov inicioval on sám při SMS komunikaci s Babišem. "Stal jsem se bohužel pro obě strany jakýmsi symbolem a myslím si, že není dobře, aby společnost byla tímto způsobem polarizována, proto jsem se rozhodl odejít," řekl.

Odmítl, že by byl myslitelný jeho třetí návrat na nějakou veřejnou funkci. "Omlouvám se těm, kteří ve mě vkládali své naděje, já doufám, že tady bude někdo další," dodal. Doufá, že se polarizovaná situace po jeho odchodu částečně uklidní.

Prymula si nemyslí, že by ve svých funkcích v souvislosti s pandemií udělal "mnoho odborných" chyb. Zpátky by vzal svá slova o návratu dětí do škol, když na podzim sliboval brzké znovuotevření škol, což se ale kvůli epidemické situaci nestalo. "Byla to moje zásadní chyba, za kterou bych se chtěl omluvit, kromě té vyšehradské," dodal.