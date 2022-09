Nejpozději do poloviny roku 2025 by měly být stěžejní železniční trasy pokryté kvalitnějším mobilním signálem a 5G internetem, ve vagónech by měly být nainstalované takzvané opakovače signálu.

Investici plánuje Česko pokrýt z evropských dotací. Nyní čeká na souhlas z Bruselu. „S Evropskou komisí bylo zahájeno projednávání podmínek poskytnutí podpory z veřejných zdrojů na dokrývání železničních koridorů signálem vyšší úrovně,“ říká mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Miluše Trefancová.

Při aukci 5G licencí se mobilní operátoři v Česku zavázali k pokrytí 5G signálem 90 procent obyvatelstva a minimálně 70 procent území každého okresu do konce roku 2028. V podmínkách stojí dokonce i pokrytí železničních koridorů. Na těch již signál je; i když někde minimální a pro využití ve vlaku nedostačující.

Posílit signál 5G sítě u hlavních koridorů má výstavba dvou stovek zcela nových stožárů. V Národním plánu obnovy je na to vyčleněno 350 milionů korun.

„Přímo u kolejí bude stožáry budovat Správa železnic. Jedná se o stovku stožárů. S výstavbou souvisí také dovedení potřebné internetové konektivity a elektrické přípojky ke stožárům. Specifickým příkladem je pokrytí signálu v tunelech, kde Správa železnic musí vytvořit potřebné specifikace a připravit stavby pro instalaci vyzařovacích kabelů,“ přibližuje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Poté v rámci připravované rámcové dohody budou moci infrastrukturu Správy železnic za dohodnutou částku využívat i operátoři. Podle mluvčího se na dohodě pracuje.

O druhou polovinu výstavby nových věží se postarají operátoři. „Jedná se o stožáry mimo koridory. Někdy je ekonomičtější postavit jeden stožár na kopci, odkud je možné pokrýt oblouk dráhy ale i další okolí. než postavit tři u trati. Nedávalo by to ani ekonomický smyl,“ podotýká prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund. Vybavení stožárů potřebnou technikou bude zcela v režii mobilních operátorů.

Mobilní signál zhoustne prioritně na koridorech Praha – Česká Třebová – Olomouc a Česká Třebová – Brno. Na další dokrývání nejsou zatím peníze. „I tak bude pokryta zhruba polovina, což není vůbec špatné,“ podotýká Grund.

Jen samotné zhuštění pokrytí kýžený efekt a stabilitu internetového připojení rozhodně nepřinese. „Železniční vagón se chová jako Faradayova klec. I kdyby trať byla krásně pokrytá, přesto si obtížně zavoláte,“ vysvětluje předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková.

Dostat signál do vagónů pomohou takzvané opakovače. Dopravci budou moci na jejich pořízení žádat rovněž o dotace z Národního plánu obnovy. Připraveno je tu 350 milionů korun, což by mělo stačit k vybavení touto technologií tří stovek železničních vozů.

Špatnou kvalitu signálu uvnitř vlaků řeší zatím dopravci zřizováním palubní wi-fi sítě. „K zahájení jízdního řádu 2022, tedy v prosinci 2021, bylo značkou oznamující služby Wi-Fi označeno 2 248 vlaků Českých drah, z toho bylo skoro pět set vlaků dálkové dopravy, ostatní spoje jsou regionální,“ sděluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Konkurenční (a menší) dopravce RegioJet nabízí internetové pokrytí ve všech svých vlacích. „Máme vlastní technologické řešení, kdy svazujeme signál od více mobilních operátorů, a tím je příjem dat robustnější,“ dodává mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj.

Zda se podaří železniční koridory pokrýt silnějším mobilním signálem je takzvaně v rukách Ministerstva průmyslu a obchodu. Musí totiž stihnout včas vypsat dotační výzvu. Ideálně během podzimních měsíců. Pokud se tak nestane, hrozí, že se nikdo do výzvy nepřihlásí.

Důvod je prostý: projekty financované z Národního plánu obnovy, tedy z evropských dotací, musí být realizované do roku 2025. „Pokud by byla výzva vypsána třeba v červnu příštího roku, je to sice dost času na samotnou výstavbu stožárů, ale žijeme v zemi, která je neskutečně byrokraticky přebujelá. Takže je potřeba alespoň dva roky čistého času na získání povolení, potřebných razítek a podobně. A žádný z operátorů nezainvestuje výstavbu něčeho, co mu poté EU neproplatí,“ varuje Grund.

Zdroj: DeníkMinisterstvo na dotaz Deníku, zda plánuje vypsání výzvy tak, aby operátoři měli dostatek času, nezareagovalo. Do 11. září probíhá veřejná konzultace. Ta má prověřit, zda investice s podporou z veřejných peněz do mobilních sítí 5G nenaruší hospodářskou soutěž na trhu s elektronických komunikací v Česku či zda neohrozí státní či soukromé investice do aktivit spojených s provozem a rozvojem železničních služeb. Stejně tak by v horizontu několika málo týdnů měla projekt stvrdit Evropská komise.