Největší novoroční oslavy proběhly jako tradičně v centru Prahy, kam se vypravilo několik tisíc lidí. „Zatím to vypadá na poměrně klidné silvestrovské oslavy,“ informovali krátce po půl druhé v noci záchranáři, kteří museli zasahovat zhruba u 180 případů. Zábavní pyrotechnika přidělala práci i hasičům, kteří zasahovali u 53 požárů.

Několik pražských divadel přichystalo speciální silvestrovská představení. „Diváci jdou na Silvestra do divadla s vědomím, že je to poslední den v roce a na jevišti bude uvolněná atmosféra a herci si dovolí občas nějaký ten žertík. A skutečně je to tak. Je to fajn zakončení roku a vždycky se na to těšíme,“ uvedl pro ČTK Roman Tomeš, který se představil v roli Danyho v muzikálu Pomáda na jevišti Divadla Kalich.

S rokem 2019 se rozloučili také na náměstí v Prostějově, kde již s úderem 20. hodiny odstartoval každoroční silvestrovský ohňostroj. Ten aktuální však byl pro obyvatele výjimečný. Odstartoval totiž také oslavy 630. výročí povýšení Prostějova na město.

Oslavit přelom desetiletí vyrazili do ulic také obyvatelé západočeské metropole Plzně. Příchod nového roku se však ani v Plzeňském kraji neobešel bez zásahu záchranářů. „Už jedenáct minut po půlnoci jsme registrovali první výjezd. Jednalo se o úraz muže, ročník 1980, v ulici Pod Korábem ve Kdyni, zranila ho petarda,“ uvedl Vítězslav Sladký ze záchranné služby.

Hudba i filmy

Diskotéka a odpočítávání posledních vteřin roku - tak vypadaly bujaré oslavy příchodu nového roku 2020 na náměstí T. G. Masaryka v Přerově. Připít si šampaňským s přáteli a těmi nejbližšími přišli do centra mladí i dříve narození.

To v nedaleké Kroměříži provázely loučení s uplynulým rokem koncerty v čele s kapelou Argema. Nechyběl pak ani tradiční ohňostroj.

Hudební doprovod provázel i velkolepý ohňostroj, kterým přivítali nový rok v Havířově. Patnáctiminutová show odstartovala čtvrt hodiny po půnoci a krátké melodie, připomínající filmový seriál o neohroženém britském agentovi 007 (James Bond), si vyslechly tisíce lidí.

V Hulíně si pro obyvatele místo hudby přichystali filmovou projekci, oslavy nového roku se tu uskutečnily v prostorách letního kina. Chybět samozřejmě nemohl ani ohňostroj.

Videomapping místo ohňostroje

Všeobecné veselí se v úterý večer neslo také brněnským náměstím Svobody. Skupiny přátel, rodiny s malými dětmi ale i lidé bez doprovodu se zde loučili s uplynulým rokem a zároveň oslavily příchod toho nového. Silvestrovské veselí tu letos poprvé proběhlo pod taktovkou města.

Oslavy vyvrcholily již v devět hodin večer videomappingem. Lidé tak mohli sledovat projekce brněnských památek, hokejového klubu Kometa Brno i festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis, který se ve městě tradičně koná na přelomu května a června.

Světelnou show namísto hlučného ohňostroje zvolilo letos také vedení hlavního města Prahy. Videomapping doprovázený hudbou bude o Praze, ale představí ji trochu jinak. Nedívá se na ni jako na velkoměsto plné budov, ale jako na místo, které tvoří lidé. Prahu zobrazí jako moderní město, které je zároveň přátelské a otevřené všem, kdo v něm žijí, i svým návštěvníkům.

Stinná stránka novoročního veselí

Vítání nového roku však neznamená pouze dobrou náladu, popíjení alkoholu a sledování ohňostroje či televize. Náročnou noc prožívají zejména hasiči a záchranáři. V Ústeckém kraji došlo v noci vinou zábavní pyrotechniky k 35 požárům.

Tragickou bilanci měl poslední den roku na jihu Čech. Dopravní nehoda si tu vyžádala lidský život. Další žena pak zemřela v nemocnici poté, co při pádu ze schodů utrpěla závažná poranění. Dvacetkrát pak museli v noci vyjet hasiči, přičemž nejčastěji zasahovali u požárů odpadu v kontejnerech. Na pilno měli také zdravotníci, kteří ošetřili desítky různých poranění.

Doživotní následky si z manipulace se zábavní pyrotechnikou odnesl také muž z Brna, který následkem výbuchu přišel o ruku. „Pacient částečně přišel o horní končetinu,“ přiblížila případ, který se stal ve středu krátce po půlnoci, mluvčí záchranářů Barbora Truksová Zuchová.

Třiadvacet zásahů si připsali také hasiči z Karlovarského kraje. „V Chebu jsme likvidovali požár stromu. V Aši pro změnu hořel kontejner na papír. Podle velitele zásahu zajistila policie na místě tři osoby, které se doznaly k zapálení kontejneru zábavní pyrotechnikou,“ uvedl mluvčí Martin Kasal.

S požáry způsobenými pyrotechnikou bojovali i hasiči ve Středočeském kraji.

Z hlediska požárů byla rekordní především první hodina po půlnoci. Hasiči během ní vyjížděli hned ke 108 požárům, přičemž dlouhodobý průměr činí 47 požárů na den. „Hasiči vyjížděli k prvním letošním požárům již pár vteřin po půlnoci a v jednu chvíli byli u 70 požárů zároveň,“ popsala náročnou noc mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

Silvestrovská noc si vyžádala hned několik lidských životů. Jeden z nich vyhasl v domě v Horní Plané, který zdevastovaly plameny. Dobrovolně svůj život ukončil jednatřicetiletý muž, který se ve Slaném vrhl z mostu do kolejiště. Střet s vlakem pak podle České televize nepřežil člověk v pražských Dolních Počernicích.

Společné oslavy Čechů a Slováků

Již v odpoledních hodinách vyrazily 31. prosince na sedmadvacátý ročník tradičního setkání na Velké Javořině davy Čechů i Slováků. Zapálení vatry přátelství přilákalo na vrchol tisíce lidí. „Jenom ráno nám trochu zasvítilo slunce, jinak si myslím, že hora přivítala všechny v posledním dnu v roce svým typickým počasím. Těší mě nicméně, že si stále více lidí váží cestu právě k nám,“ popsal svými slovy starosta slovenské Lubiny Martin Beňatinský atmosféru, která na vrcholu Bílých Karpat panuje už po sedmadvacáté vždy na sklonku roku.

„Prožili jsme rok, Češi, Slováci i celá Evropa, který byl ekonomicky nejlepší za všechny věky, co si naše dějiny pamatují. Přeji všem hodně radosti, kterou si snad z toho letoška přeneseme i do následujícího období,“ pronesl optimisticky hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Více o vítání nového roku na Velké Javořině naleznete ZDE: