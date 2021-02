Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném pořadu Čau lidi potvrdil, že vláda se bude v pondělí Plagovým návrhem zabývat. Podle ministerského předsedy je nutné jasně říci, kdy se děti vrátí do škol a budou moci opět sportovat bez ohledu na protiepidemický systém a počty hospitalizovaných s covidem-19. Podle Babišova názoru by se v souvislosti s návratem dětí do škol měly z veřejného pojištění hradit PCR testy.

„Byl bych rád, kdybychom to vyřešili a takový termín, který bychom si asi všichni přáli, aby to nebylo později než 1. března. Nechci ale nic slibovat,” uvedl v neděli k návratu dětí do škol český premiér.

Že je v současné situaci prioritou právě návrat dětí do škol se na večerní schůzce shodli Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček a předsedové Pirátů a STAN Ivan Bartoš a Vít Rakušan. „Především nám jde o žáky prvního stupně, devátých tříd a maturitních ročníků,“ uvedl Rakušan s tím, že první březen považuje za nejzazší termín.

Pravidelné plošné testování na covid-19 by podle materiálu ministerstva mělo umožnit bezpečné znovuotevření škol i v nepříznivé epidemické situaci. Závěrečné ročníky středních škol považuje úřad v tomto smyslu za prioritní, protože je na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky a riziko šíření nákazy je v jejich případě větší než u mladších žáků.

Organizace testování by podle ministerstva přitom neměla být tak náročná, protože jde o menší počet škol než třeba základních. Středních škol je v ČR kolem 1200 a základních zhruba 4200. Odběr by si měl ve škole dělat každý sám.

Podmínka pro účast na výuce

Testování závěrečných ročníků by se týkalo zhruba 98 tisíc středoškoláků a 30 tisíc zaměstnanců škol. Podle návrhu ministerstva by mohlo fungovat od 1. března a mělo by vyjít na 80 až 180 milionů korun týdně. Otázkou finančních zdrojů se ale víc materiál nezabývá. Zajištění testování by podle něj měly mít na starosti kraje, které střední školy nejčastěji zřizují.

Negativní test by podle návrhu měl být podmínkou pro účast na prezenční výuce. Studentům, kteří by testování odmítli, by školy nemusely poskytovat distanční výuku. Žáci by se ale mohli se školou dohodnout na individuálním vzdělávání.

Používat by se podle ministerstva měly takzvané neinvazivní RT-PCR testy, které se zpracovávají v laboratoři. Mezi zvažovanými metodami materiál jmenuje například vzorek slin nebo takzvané kloktací testy. Každý by si ve škole měl dělat samoodběr bez asistence zdravotnického personálu.

Další fáze testování

V další fázi by se podle návrhu mohlo testování rozšířit na 150 tisíc středoškoláků z oborů s praktickou výukou v nižších ročnících. Pro základní školy by se mělo zvážit použití neinvazivních antigenních testů, které nyní posuzuje Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Současné antigenní testy s výtěrem z nosohltanu se liší od PCR testů tím, že ukážou výsledek na místě, ale jsou méně přesné. Ministerstvo očekává výsledek studií SZÚ do tří týdnů. Pro rozšíření RT-PCR testů na milion žáků základních škol podle něj nejsou v ČR kapacity.

Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní mají kvůli epidemii povinnou výuku na dálku. Možnost testování žáků na covid-19 zmiňoval Plaga už v lednu. Minulou neděli na Primě řekl, že na tom intenzivně pracuje ministerstvo zdravotnictví. Už dříve uvedl, že vše bude záležet hlavně na zajištění logistiky.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že jako motivaci k dodržování protiepidemických opatření je nutné připravit mimo jiné podmínky otevírání škol.