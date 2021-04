Školy přecházejí na PCR testy, antigenní nejsou spolehlivé

Pondělní zasedání vlády přineslo zásadní novinku. Ve dvou krajích republiky se totiž vrátí do školky i děti mladší pěti let, a to aniž by musely podstupovat testy na koronavirus. Ty starší však testování čeká i nadále. Bohužel pouze antigenními testy, proti kterým protestuje čím dál více odborníků i měst, které školy provozují.

Testování žáků na ZŠ Mozartova v Olomouci, 12. dubna 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová