Německo až krátce před 8:30 otevřelo tunel ve směru na Drážďany, jediný dálniční hraniční přechod do Německa na D8. Zavřelo ho v pondělí odpoledne kvůli nepříznivému počasí. Zhruba po 16 hodinách se tak vzápětí otevřely i tunely Libouchec a Panenská na D8. Kolony, které se tvořily od 68. kilometru dálnice D8, se začaly po 8:30 pomalu rozjíždět.

"Jsme na místě, ale zatím jsme nezaznamenali žádný problém, že by se to zablokovalo," uvedla mluvčí.

Policie ráno uzavřela ve spojitosti s kolonami na dálnici D8 silnice z Knínic do Nakléřova a na Telnici na Ústecku kvůli autům, která tam dostávají smyk. Řidiči si chtěli přes komunikace zkrátit cestu, řekl dnes ráno ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Dnes v 8:40 ČTK řekl, že uzavírka stále platí.

V kraji je podle dispečera na silnicích rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Tam, kde silničáři místo soli používají štěrk a písek, leží místy vrstva ujetého sněhu krytá posypem. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

V kraji byly sněhové přeháňky mezi 3:00 a 5:00 ranní. "Nespadlo toho tolik. Ve většině okresů vyjížděla všechna vozidla, silnice jsou ošetřené. Nemáme žádná hlášení o nesjízdnosti," řekl dispečer.

Žádné vážné nehody silničáři nezaznamenali. Jen u Libínského Sedla na Prachaticku se kolem 5:15 srazil autobus s převozní sanitkou. V autobusu byl jen řidič, podle policie se nikomu nic nestalo.

Kvůli sněhu je stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice v Libereckém kraji. Silničáři ale naopak nechali i pro nákladní dopravu otevřenou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Zavřeli by ji, pokud by na ní nějaký kamion uvízl. "Aktuálně je ale silnice prakticky černá, takže ani kamiony by tam neměly mít problémy," řekl ČTK Eduard Bark, technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Sněhu v kraji napadlo přes noc víc, než meteorologové předpovídali, silničáři se přesto rozhodli nechat i pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny otevřenou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. "Uzavřeli bychom ji jen v případě, že by tam nějaký kamion uvízl, aktuálně je ale silnice prakticky černá, takže ani kamiony by tam neměly mít problémy," doplnil Bark.

Kvůli sněhu je ale stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se neudržuje chemicky, a pro nákladní vozy je nesjízdná. Alternativní trasa vede po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky.

Pozor by si měli dát motoristé na silnicích nižších tříd, které se neudržují chemicky. Leží tam silná vrstva ujetého sněhu. Silničáři doporučují vyjíždět s plnou nádrží a do hor raději přibalit lopatu a sněhové řetězy. "Obleva nám pomohla, takže sněhu ubylo a zatím je kam ho odhrnovat. Až současné počasí poleví, nasadíme do hor zase frézy a grejdry, aby cesty rozšířily a ujetou vrstvu strhly," řekl Bark.

Na železnici jsou problémy především ve středních Čechách, například na trati z Prahy do Kolína. Řada spojů je odřeknuta. Nejezdí ani osobní vlaky z Lysé nad Labem na pražské hlavní nádraží, problémy jsou i v hlavním městě v úseku Masarykovou nádraží - Podbaba nebo ve stanici Praha - Vršovice. Zpožděné jsou také autobusy linek Pražské integrované dopravy.

Sněžení je podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hlášeno například z dálnic D1 a D11, Berounska, Kladenska, Rakovnicka a Prahy-západ. Na řadě dálnic leží zbytky rozbředlého sněhu. Na vozovkách druhé a třetí třídy na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Praze-východ může být náledí.

Na silnicích v Královéhradeckém kraji leží na silnicích sníh, po solení rozbředlý. Ve vyšších polohách kraje a na horských silnicích udržovaných pluhováním je většinou vrstva sněhu. V kraji ráno sněžilo, bylo zataženo, teploty mezi minus deseti až minus pěti stupni Celsia, na horách kolem minus devíti. Vyplynulo to z ranního sdělení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Komplikace v dopravě hlásili silničáři ráno například na hlavní silnici do Polska I/33 u obce Vysokov na Náchodsku. Na silnici v úseku asi 1,5 kilometrů se tvořila ledovka, byly tam uvízlé nebo jen pomalu jedoucí kamiony, uvedli na webu.

Sníh druhý den komplikuje dopravu v Praze. Lidé musí počítat se zpožděním autobusů i tramvají. Problémy jsou kvůli poruchám výhybek opět na železnici, tentokrát jich ale není tolik jako v pondělí. Řidiči by měli být opatrní, na silnicích leží vrstva sněhu nebo jeho zbytky po chemickém ošetření. Stalo se i několik nehod, obešly se bez vážnějších následků. Podle meteorologů by dnes v metropoli mělo sněžit už jen ojediněle, bude ale mrznout.

Na dnešní problémy upozornil na svém twitteru Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID). Některé autobusové spoje kvůli počasí nejezdí po svých obvyklých trasách. Pražský dopravní podnik pak na webu uvádí, že zpoždění mohou mít desítky autobusových i tramvajových linek.

Vlaky z Masarykova nádraží do Podbaby jezdí kvůli poruše výhybek odklonem mimo Holešovice, týká se to mnoha souprav včetně několika spěšných. Problémy jsou i v okolí Prahy, nevyjely například spoje mezi Prahou a Českým Brodem nebo Kutnou Horou. Stejné je to rovněž na trati mezi pražským hlavním nádražím a Řevnicemi.

Policie ráno zaznamenala několik nehod. Na křižovatce ulic Budilovská a Libušská se srazil autobus s nákladním autem. Nehoda je sice bez zranění, ale blokuje provoz. Dvě havárie jsou také na Pražském okruhu, kde osobní auta narazila do svodidel.

Namrzající silnice trápí řidiče v úterý ráno i na jihu Moravy. „Situace je nebezpečná zejména v jihozápadním okolí Brna. Na kluzké vozovce nemohou v kopcích pokračovat kamiony a blokují tak dopravu," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Od šesté hodiny ranní do tři čtvrtě na deset přijali na tísňové lince oznámení o zhruba dvacítce dopravních nehod. „Většina z nich naštěstí není vážná," uvedl Chaloupka.

Kuriózní nehoda se však stala v jedné obci na Tišnovsku. Řidič si chtěl posypat nájezd ke garáži a své auto zabrzdil v kopci. „To se však na ledovce utrhlo a přimáčklo jej ke garáži. S poraněním nohy a hlavy ho záchranáři převezli k ošetření do nemocnice," sdělil Chaloupka.

Silnice v Karlovarském kraji mohou i dnes klouzat. V noci na dnešek napadly na promrzlé silnice asi dva centimetry sněhu. Silnice jsou tak sjízdné s opatrností, upozorňují silničáři. Mrznout i během dne.

Ráno se teploty v Karlovarském kraji pohybovaly mezi minus osmi až minus 13 stupni Celsia. Hlavní tahy jsou sice po chemickém ošetření mokré, ale kvůli mrazu mohou lokálně namrzat.

Podle vedoucího zimní údržby krajských silničářů Josefa Bulky je proti noci na pondělí situace lepší. "Jezdíme a snažíme se sníh odstraňovat. Solit v těchto mrazech už moc účinné není. Zatím ale žádné problémy nemáme, jen občas někde uvízne v kopci kamion," popsal Bulka.

Silnice v Olomouckém kraji dnes ráno pokrývají většinou zbytky rozbředlého sněhu. Týká se to především severu kraje, ale také téměř všech vedlejších cest ve zbytku regionu. Vše je sjízdné, zvýšená opatrnost je i nadále nutná, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Teplota v kraji se dnes ráno pohybuje až u minus 11 stupňů, místy sněží.

Na Jesenicku leží rozbředlý sníh nebo jeho zbytky na hlavních tazích i sinicích druhých a třetích tříd. Na vozovkách, které jsou udržovány posypem, je ujetá vrstva sněhu. Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají i hlavní tah vedoucí přes Červenohorské sedlo, dopravu tam může navíc komplikovat mlha a nárazový vítr, uvádějí správci silnic.

Zvýšená opatrnost

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes sjízdné, ale řidiči musí dbát na zvýšenou opatrnost. Na vozovkách je většinou rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Některé silnice I. třídy jsou holé a vymrzlé, na dálnicích je místy námraza. Na některých silnicích nižších tříd ve vyšších polohách je zajetá sněhová vrstva krytá posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

V Pardubickém kraji leží na většině silnic sníh. Po solení je většinou rozbředlý, ve výše položených místech tvoří i souvislou uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Silnice i dálnice D5 v Plzeňském kraji jsou dnes ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Místy leží na některých komunikacích vrstva rozbředlého sněhu nebo ve vyšších polohách i ujetý sníh posypaný drtí. V kraji je zataženo a převážně bez srážek, teploty klesly až k minus deseti stupňům, informuje ve svém dopravním zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Na Vysočině byly dnes nad ránem znovu sněhové přeháňky. Silnice jsou po solení mokré a kde se nesolí, je na vozovkách ujetá nebo i zledovatělá vrstva sněhu s posypem. Místy, zejména na Třebíčsku, může být mlha. Je potřeba jezdit opatrně, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby.

Teploty byly v noci tři až sedm stupňů pod nulou. Sněžit začalo okolo 04:00, připadlo do dvou centimetrů sněhu. Vyjelo 46 sypačů. "Měli jsme obavy, aby se to neujíždělo. Ale zatím nikdo nevolá, takže provoz je plynulý," řekl dispečer před 06:30.

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno až na výjimky sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku a Zlínsku na nich místy leží rozbředlý sníh, ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Vozovky v ostatních částech kraje jsou většinou holé a vlhké, případně mokré po chemickém ošetření. Vyplývá to z dnešních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku se v oblasti Syrákova tvoří námraza. Kvůli ledovce je neprůjezdný 1,5 kilometru dlouhý úsek silnice III/4913 severně od Ostraty na Zlínsku. Nesjízdná zůstává vinou ledovky silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Se zbytky sněhu a ledu musejí řidiči počítat i na silnici z Koryčan na Kroměřížsku směrem na Vřesovice na Hodonínsku. Ani ta není přes zimu udržovaná.