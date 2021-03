„Všichni si uvědomujeme, že je třeba zefektivnit to, jakým způsobem ovlivňujeme pandemii,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Z tohoto důvodu budou respirátory FFP2 (nebo jako alternativa dvě chirurgické roušky) povinné v obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb a MHD.

Výjimku v případě respirátorů mají děti od dvou do patnácti let, pro které podle Blatného většinou nejsou respirátory k dispozici. „Neznamená to ale, že by mohly nosit po domácku vyrobené roušky, například ze záclon,“ upozornil Blatný.

Vláda zároveň zajistí distribuci 7,5 milionu roušek pro lidi v nouzi. „Vím, že pro lidi s nízkými příjmy nejsou roušky či respirátor samozřejmostí. Na některá místa je teď ale bude nutné nosit. Dnes vláda schválila můj návrh a od zítra začneme posílat 7,5 milionu roušek a také množství respirátorů do potravinových bank,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Odtamtud půjdou pomůcky do organizací sociálních služeb, a ty je pak předají svým klientům. Vyzvednout je pro své potřebné občany budou moci i obce.“

Změny se dotknou také karantény, která již po kontaktu s nakaženým člověkem nebude nařizována osobám, které prodělaly onemocnění covid-19 před méně než 90 dny a také těm lidem, kteří již mají za sebou dvě dávky očkování.

Návrat žáků do škol

Členové vlády hovořili také o možnostech návratu žáků do škol, které jsou podmíněny zajištěním dostatečného počtu testů. Přidělení veřejné zakázky na dodávku antigenních testů podle ministra vnitra Jana Hamáčka vláda projednala, neshledala však žádné pochybení a s vítěznou firmou podepsala smlouvu. Platba proběhne až po dodání testů.

„Platí záměr, aby to bylo od 1. března. Bude ale záviset na tom, zda se podaří rozdistribuovat testy a také, zda již bude v platnosti pandemický zákon,“ doplnil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Ministři s premiérem Andrejem Babišem debatovali také o možnosti testování zaměstnanců větších firem. To by mělo přispět k omezení šíření nebezpečné nákazy obzvláště v době, kdy se v Česku šíří nebezpečnější britská mutace koronaviru. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček před jednáním navrhoval, aby firmy dostaly na testování příspěvek ve formě snížení odvodů na zdravotní pojištění. Celý program je však podle Havlíčka nutné projednat se zdravotními pojišťovnami, vláda proto tento bod jednání odložila.

Prodloužení programu Antivirus

Vláda v pondělí jednala také o prodloužení programu Antivirus, který je určený k vyplácení příspěvků na mzdy firmám postiženým proticovidovými opatřeními. Ten bude nově platit až do konce dubna.

„Dokud v Česku nebude fungovat stálý nástroj na podporu pracovních míst, je nutné, abychom ochránili zaměstnance jinak. Podařilo se nám najít řešení, abychom nemuseli končit s programem Antivirus. Až do finálního schválení Kurzarbeitu půjde o nejúčinnější a zároveň jedinou pomoc cílenou na zaměstnance,“ vysvětlila Maláčová.

Změní se také některé parametry programu. „Dojde ke zvýšení limitu čerpání všech státních podpor včetně programu Antivirus jedním zaměstnavatelem z 800 tisíc EUR na 1,8 mil. EUR, což dle aktuálního kurzu odpovídá navýšení možnosti poskytnout takovéto podpory v souhrnné výši až 46,5 milionu korun,“ informuje ministerstvo práce. „Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce,“ dodává.