Podle informací Deníku se má poprvé sejít příští pátek. O tom, jak vše bude probíhat, jsme hovořili s jeho členem, profesorem Tomášem Zimou. Ten působil i v lékařském konziliu po celé období prezidenta Václava Klause.

Kdo je členem lékařského konzilia u Miloše Zemana?

Pan profesor Zavoral nás oslovoval jednotlivě, takže se jmény dalších kolegů nejsem obeznámen. Pokud vím, účast mediálně potvrdili Pavel Pafko a Pavel Kolář.

Jde o mimořádné opatření, nebo běžnou záležitost?

V lékařském světě nejde o nic neobvyklého. Když budete ležet na interně a bude vás bolet břicho, přizve se chirurg, v případě bolesti hlavy neurolog a u vyrážky dermatolog. To je standardní postup. U komplikovanějších stavů se svolává konzilium odborníků z různých oborů, aby stav zevrubně posoudili. Takové konzilium už v rámci Ústřední vojenské nemocnice u pana prezidente funguje. Nyní se ustavuje druhé konzilium, v němž budou lidé z jiných pracovišť, aby byl k dispozici druhý pohled.

Lékařské konzilium

Prezident Miloš Zeman je V Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha hospitalizován od 10. října 2021 na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Lékařský tým, pečující o prezidenta republiky, se schází podle aktuální potřeby, minimálně jednou denně. Ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral (internista, gastroenterolog) inicioval sestavení multioborového konzilia. Oslovil renomované osobnosti medicíny předních zdravotnických zařízení i institucí napříč medicínskými obory. Jeho členy jsou například profesoři Pavel Kolář (fyzioterapeut), Pavel Pafko (plicní chirurg) nebo Tomáš Zima (biochemik a nefrolog).



Lékařská konzilia jsou běžná i u jiných pacientů. Fungovala také u prezidentů Václava Havla, Václav Klause a Miloše Zemana.

Jakási pojistka?

I tak by se to dalo říct. Experti, kteří pana prezidenta léčí, se chtějí ujistit, že postupují správně. My jsme se zatím ještě nepotkali, neviděl jsem ani dokumentaci, sejít bychom se měli počátkem listopadu. Nejprve je nutné prostudovat si lékařské zprávy a teprve pak půjdeme za pacientem.

Celá země čeká na váš verdikt. Za lékařské konzilium ho bude sdělovat ředitel ÚVN Miroslav Zavoral?

To se teprve domluvíme. Rozhodně se nenecháme vmanévrovat do pozice, že musíme závěr učinit do 8. listopadu, kdy zasedne sněmovna. Potřebujeme klid a rozvahu. Poté předložíme medicínské stanovisko. Jestli si politici myslí, že my dáme pokyn, aby aktivovali článek 66 Ústavy, tak to se mýlí. Vyjádříme se k nemoci a její prognóze. Další kroky budou na nich.

Nejvíc otazníků se vznáší nad tím, co to je výkon pracovních povinností. Miloš Zeman asi nemže chodit na vojenské přehlídky, ale jmenovat premiéra může i z nemocničního lůžka, ne?

To je právě otázka, k níž se musíme vyjádřit na základě posouzení jeho celkového stavu.

Právě proto by asi měli být přítomni odborníci nejen přes tělo, ale také mysl.

Budou tam.

Může se váš závěr protáhnout třeba do konce roku, abyste vyloučili veškeré pochybnosti a měli k dispozici všechna vyšetření v průběhu času?

Myslím, že tak dlouho to trvat nebude.

Zdravotní obtíže Miloše Zemana (77)

Srpen 2012 - V Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) mu odstranili šedý zákal.



Srpen 2013 – Lékařské konzilium oznámilo, že prezident trpí polyfunkční neuropatií, což bývá neurologická komplikace při cukrovce.



Říjen 2013 – Po domácím úrazu kolene byl měsíc méně pohyblivý, zpočátku používal vozík a později hůlku



Listopad 2017 – Miloš Zeman oznámil, že mu „cukrovka odešla“. Podle jeho ošetřujícího lékaře Miloslava Kalaše ke snížení hodnot glykemie přispělo dodržování diety a výrazné zhubnutí.



Říjen 2019 – Miloš Zeman podstoupil čtyřdenní „rekondiční“ pobyt v ÚVN. Nemocnice po říjnové hospitalizaci na webu uvedla, že se prezident léčí pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou. Za poslední dva roky zhubl o 20 kilogramů.



Únor 2020 – Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral komentoval závěr prezidentovy prohlídky: „Po interní stránce je zcela stabilizován. Má normální tlak, normální pulz. Od minulé hospitalizace přibral osm

kilogramů, je zcela bez potíží. Nebude potřebovat ani naslouchátko.“



Srpen 2020 – Poté, co prezident doma upadl a zlomil si pažní kost, se podrobil operaci v celkové narkóze.



Duben 2021 – Prezident se podle svých slov „zařadil mezi vozíčkáře“ a od tohoto měsíce absolvuje i všechny oficiální akce na vozíku.



Září 2021 – Dne 14. září byl Miloš Zeman hospitalizován v ÚVN, aniž by k tomu jeho mluvčí nebo kancléř poskytli jakékoliv informace. Podle premiéra Andreje Babiše jeho stav ale „není vážný“.



Říjen 2021 – Dne 10. října byl prezident hospitalizován v ÚVN a od té doby leží na Jednotce intenzivní péče. Na žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila ředitel ÚVN Miroslav Zavoral odeslal odpovědi na otázky ohledně prognózy prezidentova zdravotního stavu. V nich se říká, že „v současné době prezident republiky Miloš Zeman není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti“ a že „vzhledem k charakteru základního onemocnění je dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech jako málo pravděpodobná“.