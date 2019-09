Radnice na týrání zvířat nemívají specializované odborníky. Když se s ním musí vypořádat, těžko shánějí potřebné informace. Veterináři jim je shrnuli v nové elektronické příručce. „Věřím, že usnadní spolupráci příslušných úřadů – jednotlivých krajských veterinárních správ a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a to především ve vzájemném předávání informací,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Svaz měst a obcí (SMO) příručku bude obcím doporučovat. „Z praxe víme, že není možné postihnout všechny případy týrání zvířat nebo stanovit vzorový případ, protože zatím se vždy jednalo o velmi komplikované situace, které neměly obdobu – nezabezpečené šelmy, zimoviště pro dromedáry, šelmy a plazy, týrání stáda koní, velkokapacitní množírna a podobně,“ řekla Deníku Alexandra Kocková ze SMO.

„Kdo do toho spadne, jako se to stalo nám, to jistě přivítá,“ řekl Deníku šéf odboru životního prostředí radnice v Konicích Pavel Nerad. Letos v únoru se narychlo museli postarat o 18 zubožených psů v nedaleké Ponikvi.

Úřady se bojí zasáhnou

Podle Nerada příručka sice obcím pomůže orientovat se ve složité administrativě, s byrokraty na úřadech však ne. „Postupujeme podle správního řádu, pořád někomu něco doručujeme a k něčemu ho vyzýváme, ale stačí, aby ten, kdo týrá zvířata, prostě nepřebíral poštu,“ vysvětlil.

I po odebrání zvířete se jeho majitel může odvolat ke krajskému úřadu. „Ten se často snaží rozhodnutí prvoinstančních orgánů zrušit, protože se bojí žalob. Státní správa je v tomhle hodně bezzubá,“ konstatoval.

Obce, jež se musí postarat o týraná zvířata, často útulkům ze svého rozpočtu platí vysoké částky. „Chráníme zvířata, což je sice bohulibá činnost, ale bohužel ekonomicky příliš nákladná,“ prohlásil Nerad. Záchrana týraných psů tak přišla konický rozpočet na čtvrt milionu korun. Náklady na náhradní péči o desítky koní ze středočeského Jankova, o něž se musela postarat radnice z nedalekých Votic, se dokonce vyšplhaly do řádu milionů.