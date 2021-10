Domácnosti čelí dalšímu problému: Citelně zdražovat začalo také uhlí

Topíte pevnými palivy a nemáte zásoby? Pak neváhejte a co nejdříve je doplňte. Stejně jako raketově zdražuje elektřina, teplo či plyn, zvyšuje se v posledních týdnech také velkoobchodní cena uhlí. To se následně projeví i v cenách pro domácnosti a firmy. Zatímco v loňském roce zaplatily české domácnosti za zásoby hnědého uhlí v průměru 19 tisíc korun ročně, letos by to mohlo být podle hlavního ekonoma Trinity Bank člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy až o šest tisíc korun více.

Uhlí - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock