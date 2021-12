ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Podle něj se tak Česko má inspirovat podobným systémem v Německu, Polsku či Francii. „Nacházíme se v mimořádné situaci a je nutné, aby očkování bylo co nejvíce dostupné," doplnil. Změnu musí ještě schválit Sněmovna a Senát.

Jednodušší žádanky

Podle Vojtěcha bude vláda projednávat také zjednodušení systému vystavování žádanek o potvrzovací PCR test po pozitivním antigenním testu, například ve škole nebo v zaměstnání. "V současné době ji musí vypsat praktický lékař, kteří jsou tím poměrně zavalení," řekl ministr.

Dětem by měla být nově žádanka vystavena automaticky a zaměstnanci dostanou o pozitivním testu potvrzení, se kterým mohou do testovacího místa.

S tím, že by se do očkování mohli zapojit i zubní lékaři, přišla iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Vyzvala lékaře se soukromými ordinacemi, aby se přihlásili do očkovacích center nebo nabídli zájemcům o očkování vyhrazený čas ve svých ordinacích. V současné době má podle informací na webu přes 1250 dobrovolníků a 135 ordinací. Ministr Vojtěch ale v pátek informoval, že současná legislativa očkování zubařům v jejich ordinacích neumožňuje, mohou se přihlásit do očkovacích center. Dlouhodobě po možnosti očkovat volají také zástupci lékárníků.

Registrace dětí od pěti let k očkování začala. Probíhá v centrech i u pediatra

V Česku je zhruba 6800 praktických lékařů pro dospělé a 4800 pro děti a dorost. Podle dat ministerstva očkuje jen asi 3360 ordinací. Zubních lékařů je asi 7500, gynekologů kolem 1600 a dalších ambulantních specialistů asi 12.700. Lékáren je zhruba 2800.

Většina z téměř 14,4 milionu dávek očkování proti covidu-19 byla podána v očkovacích centrech. Nové s kapacitou až 1500 podaných dávek denně dnes otevřela v pražském OD Kotva Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), s organizací pomáhá vojenská policie. V provozu je každý den od 09:00 do 20:00, není nutná registrace předem. Centrum je určeno pro lidi starší 16 let. V 09:00, kdy se centrum ve čtvrtém patře obchodního domu otevřelo, byl zájem spíš menší, fronty se netvořily a chodili jen jednotlivci.

Pomoc vojáků až do června

Vláda v pondělí taktéž prodloužila opatření, podle kterého vojáci pomáhají s epidemií covidu-19 v nemocnicích, sociálních zařízeních a při testování, a to do června příštího roku. Platnost původně měla vypršet na konci letošního roku. Novinářům to oznámila vicepremiérka v demisi Alena Schillerová (ANO).

Nařízení umožňuje k pomocným pracím v nemocnicích a v sociálních zařízeních zatížených pandemií vyslat až 900 vojáků. Dalších 150 vojáků lze nasadit souvislosti s testováním na koronavirus.

Ministerstvo obrany v návrhu uvedlo, že kvůli pandemické situaci a z důvodu masivního šíření covidu-19 v populaci navrhuje prodloužení platnosti nařízení do června příštího roku. "Navrhované prodloužení účinnosti nařízení vlády umožní nadále pokračovat v nasazování vojáků v činné službě k záchranným pracím spočívajícím v ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění covid-19," uvedlo.