Úrazů elektrickým proudem vzhledem k vybavení domácností kvalitními jističi posledních letech výrazně ubylo. Přesto k nim občas dochází, stejně jako k zasažení bleskem. Prakticky vždy to bývá kvůli nedodržení správného pracovního postupu, řekl Deníku vedoucí školicího a výcvikového střediska středočeských záchranářů Marek Hylebrant. Poslední tragický případ se stal v pondělí večer na Příbramsku, kde proud zabil tři lidi, dva dospělé a jedno dítě.

Záchranář Marek Hylebrant | Foto: Deník / Barbora Walterová

Jak často se záchranáři setkávají s úrazem elektrickým proudem?

V poslední době se s úrazy elektrickým proudem nesetkáváme tak často, protože většina domácností již má jističe a chrániče, a tato zařízení dokážou elektrický proud okamžitě přerušit tak, aby to člověka nezabilo. Ale samozřejmě občas se to stane, ovšem takových případů je v dnešní době opravdu jen málo. Sem tam se objeví i zásah bleskem, ale i to bývá ojedinělé.