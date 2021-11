Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka hmotné nouze. Pro přidělení této podpory se podle zákona zkoumá příjem a majetek nejen žadatelů, ale všech lidí v domácnosti. Posuzují se i další skutečnosti. Získat ji mohou jen osoby ve vážné tísni. Nedosáhnou na ni tak obvykle třeba lidé se spořením pro děti či s nemovitostí.

Nového dodavatele energií si musí hledat 900 tisíc odběratelů skupiny Bohemia Energy, která skončila. Ukončení činnosti oznámily i další firmy, týká se to to tisíců jejich odběratelů. Na tuto dobu je přebírají jiné společnosti, tedy takzvaní dodavatelé poslední instance. Řada lidí má teď platit násobně vyšší zálohy než dosud.

O opatřeních ke zmírnění dopadů dnes dopoledne jednali zástupci ministerstev průmyslu, práce, financí a ERÚ. Politický náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD) pak novinářům řekl, že resorty a úřad připravují soubor kroků a řešení musí být komplexní. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání tripartity mluvil o případném poskytování dávky mimořádné okamžité pomoci.

"Na základě informací a předběžných dat od ministerstva průmyslu a obchodu Energetického regulačního úřadu nedisponuje ministerstvo práce a sociálních věcí žádným nástrojem, který by mohl řešit vzniklou situaci, kdy v důsledku přechodu stovek tisíc zákazníků k dodavatelům poslední instance jsou tyto domácnosti nuceny uhradit v extrémně krátkém termínu několikanásobně vyšší zálohy na energie v řádech i desítek tisíc korun," sdělilo ČTK ministerstvo práce. Podle něj musí situaci na trhu s energiemi stát, tedy ministerstvo průmyslu a ERÚ.

Okamžitá pomoc se propočítává

Havlíček ale na tiskové konferenci řekl, že na mimořádnou okamžitou pomoc budou mít s velkou pravděpodobností nárok ti, kdo mají možnost čerpat příspěvek na bydlení, a ti, kteří jsou v takzvané hmotné nouzi. "Je to to, co se dneska propočítává a bude v následujících dnech zveřejněno," doplnil.

Tiskové oddělení MPSV napsalo, že zálohy za energie u dodavatelů poslední instance jsou stanoveny nestandardně. Uvedlo, že "nepřípustným způsobem selhala základní ochrana spotřebitele", když energie slouží k zajištění základních potřeb. Pokud legislativa neumožňuje ochranu při náhlém ukončení smlouvy, měl by být k dispozici garanční fond pro případ pomoci.

Podle Havlíčka ochrana spotřebitele nemohla selhat, neboť je nutné se chovat podle pravidel v liberálním tržním prostředí Evropské unie. "Stát nemůže vstoupit žádným zákonným prostředkem do trhu tak, že by kontroloval délky nákupů a prodejů, tím spíše pokud klienti prokazují dostatek hotovosti na svých účtech. Co může dělat ERÚ a co penalizuje, je agresivní, predátorské chování, to co nazýváme chování šmejdů," dodal ministr.

Zákazníci by měli neprodleně požádat o uzavření běžné smlouvy, doporučuje MPSV. Radí, aby lidé od dodavatelů poslední instance žádali hned vyúčtování své spotřeby. S tímto dokladem by případně bylo možné žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Ministerstvo práce uvedlo, že je do dávek připraveno ceny energií promítnout. Jedná se o úpravu legislativy.