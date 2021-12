Bakalář Lipavský prezidentovi vadí, maturant Hamáček ale ne

V roce 1998 v pořadu Sedmička na TV Nova premiér Miloš Zeman přitom tvrdil: „Vycházím z článku 68 ústavy, která platí pro každého. Ten jasně říká, že prezident jmenuje na návrh ministerského předsedy členy vlády. Tady se nemůžeme ptát, kdo se komu líbí a kdo se komu nelíbí. Pokud jde o jakési personální veto, domnívám se, že by bylo v rozporu s citovaným článkem 68.“

Zeman tehdy též uvedl, že udělá vše pro to, aby předložil návrh do plánované Havlovy operace, tedy do 18. července, a to kvůli přípravě rozpočtu. Jak vidno, dnes ho netrápí rozpočet, covid ani inflace. Chce jen demonstrovat svoji mocenskou pozici.

Další rozpor

Není to jediný rozpor v jeho činech. Zeman jako první důvod nejmenování Lipavského uvedl jeho nízkou kvalifikaci, konkrétně bakalářský titul. Pomineme-li fakt, že možná víc ho popudil název jeho bakalářské práce „Politizace ruských energetických dodávek na příkladu zemního plynu“, nelze nepřipomenout Jana Hamáčka. Toho jmenoval ministrem vnitra a dvakrát pověřil vedením resortu zahraničí, aniž by mu vadilo, že dosáhl jen středoškolského vzdělání s maturitou.

Zdroj: Youtube

Zdůrazněme i to, že Zeman se nerozhodl po schůzce s Lipavským a po diskusi s Petrem Fialou či Ivanem Bartošem, ale dávno předem, jak dokládá televizní rozhovor vedený v nemocničním pokoji.

Tím jen prokázal, že rozpravy v Lánech neměly žádný věcný smysl. Mimochodem defilé před plexisklovou budkou, jejímiž škvírami by prolétli i Babišovi motýle, natož koronavirus, bylo zbytečným ústupkem. Zeman zpovídal politiky jako žáčky na potítku. Malinkou odvahu našla pouze senátorka Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), která se ujme ministerstva životního prostředí.

Ta Zemanovi řekla, že jeho vysněný kanál Dunaj-Odra-Labe se stavět nebude. Vzápětí ale dodala, že jinak se shodli v mnoha věcech, a na závěr srdnatě pronesla, že zelené aktivisty by si netroufla nazvat „ekoteroristy“. No sláva.

Zeman odmítá jmenovat Lipavského. Nelíbí se mu jeho názory ani kvalifikace

Ve druhém týdnu ministerského kolečka se nominanti chovali sebevědoměji. Jozef Síkela, který má obsadit pozici ministra průmyslu a obchodu za STAN, sdělil své priority, a to včetně Green Dealu, který vnímá jako velkou příležitost. Zcela civilně pojal svou lánskou misi nastupující ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). O Zemanovi neřekl ani slovo, naopak se věnoval chystanému rozpočtovému provizoriu a slibu nezvyšovat daně.

Babiš do Velikonoc?

Petr Fiala uvedl, že pokud Zeman nejmenuje celou vládu tak, jak ji navrhl, podá kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Jde jen o to, zda akceptuje Zemanův diktát a bude souhlasit s tím, že vedením ministerstva zahraničí bude dočasně pověřen buď on sám, nebo předseda Pirátů Ivan Bartoš (s tím, že Lipavský se stane prvním náměstkem a bude fakticky úřad řídit). Avšak může také trvat na svém. V tom případě by tu Babišova vláda v demisi byla ještě na Velikonoce.