„Aplikace lidem poskytuje základní poradenství, což je věc, kterou by měl zvládnout každý sociální pracovník,“ vysvětluje spoluautor aplikace Jakub Marek její poněkud divný název. Sám se mimochodem jako sociální pracovník dvanáct let živí, takže při její tvorbě vychází se svými spolupracovníky z praxe. K naprogramování nástroje jej přivedla potřeba vyznat se v širokém systému sociálních služeb.

Důležité kontakty

„Aplikace má dvě roviny. Jedna je databáze aktuálních kontaktů na příslušné úřady nebo organizace,“ říká Marek. Pokud člověk povolí přístup ke své poloze, navede ho to k sociálním pracovníkům v místě, kde žije.

„Druhou rovinou je systém otázek, který by měl pomoci vybrat tu správnou organizaci, která mu pomůže,“ dodává.

V praxi to vypadá tak, že si například týraná žena zvolí na úvodní stránce záložku Oblast rodiny s dětmi a postupně se přes dotazy prokliká ke správným kontaktům. „Seniorům to pak poradí, kam mají zajít pro finanční pomoc, pokud se ocitnou v nouzi,“ dodává Marek. Využití to najde i pro sociální pracovníky, kteří pracují například s lidmi bez domova. Pokud některý z jejich klientů bude mít duševní onemocnění, mohou si najít kontakt, kam jej odkázat.

Projekt našel finanční podporu i u nadace Vodafone. „Byl jedním z 10 nejlepších v daném roce.“ říká její manažerka Veronika Řídelová s tím, že by to mohlo inspirovat se žádostí o podobnou výpomoc i autory dalších podobných projektů.

Proti násilníkům

Není to jediná podobná aplikace, která pomáhá lidem v tísni. Nedávno byla například spuštěna Bright Sky CZ, jež je určena osobám ohroženým domácím násilím. Mohou si v ní zaznamenávat napadení i zavolat policii. Už nějaký čas funguje její obdoba v Británii. „Třetina vražd je způsobena domácím násilím,“ uvedl k tomu bývalý policista John Liversidge, který ji vymyslel.