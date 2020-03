ON-LINE ke koronaviru ZDE

Dnes vyletí armádní speciál pro Čechy do Pobaltí. V úterý komerční letadla do Egypta a filipínského Cebu a Manily. Ve středu zamíří do Vietnamu. "Chápu nervozitu lidí, kteří se ocitli v nouzi stovky i tisíce kilometrů daleko od domova. Chápu i nervozitu jejich blízkých tady doma. Abychom to všechno zvládli, potřebujeme, aby spolupracovali s ambasádami a byli trpěliví," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zopakoval, že stále platí, že pokud lidé mají alternativu, jak se do Česka dostat, mají ji využít.

Čtyři lety plánované v následujících dnech míří podle Petříčka do míst, odkud se jinak nelze dostat. Letem z Pobaltí by se mělo ještě dnes vrátit do Prahy zhruba 25 českých a 25 slovenských občanů. Do Lotyšska odletí speciálem naopak 25 občanů Lotyšska a Litvy.

V Egyptě nyní zůstávají podle informací diplomacie asi dvě stovky Čechů, kterým se nepodařilo opustit zemi před uzavřením tamních letišť. Z filipínského ostrova Cebu bude možná evakuace zhruba 200 Čechů. "Řešíme zároveň výjimky pro ty Čechy, kteří se nacházejí mimo Manilu a Cebu na jiných ostrovech, abychom je dostali k těmto dopravním uzlům," uvedl Petříček.

Ve středu je v plánu také speciální let z Hanoje pro zhruba 200 Čechů. Do Česka by mělo letadlo přepravit také zdravotnický materiál.

V plánu jsou i další lety

Diplomacie chystá i další lety. Informovat o nich plánuje v druhé polovině týdne. V případě evropských destinací ministerstvo zahraničí zopakovalo, že vnitrostátní německou dopravou je nadále možné dostat se na místa odjezdů autobusů.

V plánu jsou jízdy do Berlína, ale také do Stockholmu, Paříže a Amsterdamu. Dále také platí výjimka ministerstva vnitra pro rodinné příslušníky, kteří si mohou pro příbuzné dojet na letiště letiště v Rakousku či Německu.

Kvůli šíření epidemie řada zemí uzavřela stejně jako Česko svoje hranice, omezen byl radikálně i letecký provoz.