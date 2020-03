On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Zatímco v úterý bylo importovaných případů nákazy novým koronavirem v pevninské Číně 13, ve středu jich bylo již 34 a dnes 39. Celkem se tak počet importovaných případů infekce vyšplhal na 228.

Nové případy se ve čtvrtek potvrdily především v provincii Kuang-tung, v Šanghaji a v Pekingu. Ve městě Wu-chan, metropoli provincie Chu-pej, už druhý den v řadě žádný potvrzený případ nákazy koronavirem nemají. Celkem se v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, koronavirus potvrdil od konce loňského roku u 80.967 lidí.

Počet obětí nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, se v pevninské Číně zvýšil ve čtvrtek o tři na 3248. Ve středu bylo mrtvých ještě osm. Přes 70 tisíc lidí se už v pevninské Číně z nemoci zotavilo.

Jižní Korea, která je v Asii druhou nejpostiženější zemí po Číně, za čtvrtek zaznamenala 87 nových případů nákazy koronavirem. Celkem se tak v zemi nakazilo již 8652 lidí. Přes 2200 se jich ale už z nemoci zotavilo. Na nemoc COVID-19 zemřelo v Jižní Koreji 94 pacientů.

Jižní Korea své obyvatelstvo masivně testuje. Dosud podle místních úřadů provedla testy u 316600 osob. Nejhůře postižené zůstává město Tegu, které hlásí více než polovinu čtvrtečních případů. Obavy ale panují také kvůli vývoji v metropoli Soulu a jeho okolí, kde žije polovina z 51 milionů obyvatel země. Aby zabránila "importovaným" případům nákazy, rozhodla se Jižní Korea testovat všechny lidi, kteří od neděle do země přiletí z Evropy.

Španělsko uzavřelo hotely

Ve Španělsku zemřelo už 1002 pacientů s nákazou novým koronavirem, nákaza se od února potvrdila celkem u 19 980 lidí, informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Na 1600 lidí se už z nákazy vyléčilo. Za posledních 24 hodin vzrostl počet dosud potvrzených případů nákazy koronavirem ve Španělsku o necelé tři tisíce a počet obětí se zvýšil asi o 230.

Španělská vláda nařídil ve čtvrtek večer kvůli šíření nového typu koronaviru uzavřít všechny hotely v zemi. Výjimku dostanou jen ubytovny, v nichž bydlí lidé dlouhodobě, informoval list El País. Španělsko je co do počtu nakažených koronavirem po Číně, Itálii a Íránu čtvrtou nejpostiženější zemí.

Na celém světě se koronavirem nakazilo více než 240 tisíc lidí. Téměř 10 tisíc jich nemoci podlehlo. Více obětí než Čína má od čtvrtka Itálie.

Kromě hotelů se budou muset zavřít také další zařízení, která nabízejí ubytování turistům, například penziony, kempy či parkoviště pro obytné vozy. Mají na to týden. Nejpozději příští čtvrtek tak budou muset být všechny hotely a další ubytovací zařízení zavřené. Zůstat v nich bude moci jen ostraha a personál, který se bude starat o údržbu.

Výjimku ze zákazu dostaly ubytovny, ve kterých lidé žijí dlouhodobě či trvale. Jejich majitelé ale musí zajistit takové podmínky, aby se v domech nešířila nákaza.

Podle listu El País se ve Španělsku potvrdilo již více než 18 tisíc případů nákazy nových typem koronaviru. Nemoci COVID-19, kterou vir způsobuje, podlehlo přes 830 lidí. O víkendu premiér Pedro Sánchez vyhlásil nouzový stav, při kterém je omezen i volný pohyb obyvatel Španělska. Opatření má platit prozatím patnáct dní. Následně jej ale může prodloužit parlament.

Španělsko je po Francii druhou nejnavštěvovanější zemí na světě. Příjmy z turistiky tvoří 12 procent hrubého domácího produktu země.

Bavorsko omezí vycházení

Bavorsko od půlnoci na sobotu kvůli epidemii koronaviru zavede další rozsáhlé zákazy, výrazně omezí vycházení. Na tiskové konferenci v Mnichově to dnes oznámil tamní ministerský předseda Markus Söder, který občany vyzval, aby zůstávali doma. Opatření zatím budou platit 14 dní. "Nemůžeme dělat polovičaté kroky," uvedl Söder a následně oznámil zatím nejdalekosáhlejší opatření, které některá ze 16 spolkových zemí přijala.

Patří mezi ně především výrazné omezení vycházení. Ven by nově měli lidé chodit jen, když k tomu budou mít pádný důvod. Tím je například cesta do práce, k lékaři, na nutný nákup nebo kvůli pomoci ostatním. Možná je i procházka v přírodě nebo sport, ale jen individuálně, popřípadě s lidmi z jedné domácnosti. Skupinové aktivity jsou zakázané. Na zákaz bude dohlížet policie.

Kompletně uzavřené zůstanou restaurace. Výdej jídla bude možný jen tam, kde se dá vyzvednout s sebou nebo objednat do auta. Prakticky vyloučené budou návštěvy v nemocnicích i domovech důchodců. Možné mají být jen v případě, že jde o návštěvu umírajících.

Kalifornský guvernér vyhlásil karanténu

Guvernér amerického státu Kalifornie Gavin Newsom vyhlásil kvůli šíření nového typu koronaviru celoplošnou karanténu. Nejlidnatější stát USA má téměř 40 milionů obyvatel, kteří ode dneška mohou z domovů vycházet jen ve výjimečných případech, informovala agentura AP. Kalifornie je prvním americkým státem, který přistoupil k plošnému omezení pohybu.

Podle Newsoma dosud určitá omezení platila pro zhruba polovinu obyvatel Kalifornie, například v okresech u San Franciska. Aktuální nařízení omezení rozšiřuje na všechny obyvatele státu na západním pobřeží USA. Chodit budou nadále moci jen na nákupy potravin, do lékáren, k lékaři či na úřady. Při procházkách budou muset dodržovat patřičný odstup, zdůraznil Newsom.

Ve Spojených státech už se novým typem koronaviru nakazilo více než 13 tisíc lidí. Přes 200 jich nemoci COVID-19 podlehlo. Nejhůře postižené jsou státy New York (přes 4000 případů nákazy), Washington (přes 1300 případů) a Kalifornie (přes 1000 případů). Co do počtu úmrtí je na tom nejhůře stát Washington se 74. Druhý stát New York eviduje 32 obětí.

Guvernér rovněž varoval, že v následujících osmi týdnech by se novým koronavirem mohlo nakazit až 56 procent kalifornské populace, tedy více než 20 milionů lidí. V nemocnicích tak podle něj bude potřeba o 19500 lůžek více, než má stát nyní k dispozici.

Obzvlášť těžce postižené bude podle Newsoma druhé největší americké město Los Angeles. Prezidenta Donalda Trumpa proto už guvernér vyzval, aby do losangelského přístavu vyslal "okamžitě" armádní nemocniční loď.