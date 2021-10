Policie má na Aliho výslech čas do pátku. Pětadvacetiletý muž je nyní zadržován na londýnské policejní stanici. Zatčen byl na základě zákona o terorismu.

Sir David Amess byl poslancem za Konzervativní stranu od roku 1983 a v pátek ho útočník zasáhl několikrát nožem, když byl na setkání s voliči v metodistickém kostele v Leigh-on-Sea v Essexu.

O Aliho možné radikalizaci podle BBC policie věděla a byl zařazen do preventivního programu, v němž ale dlouho nepobyl. Zapojení do programu je dobrovolné a není formou trestu.

Ali byl původně označen za podezřelého z vraždy a zadržen byl v Essexu. Později byl zatčen znovu na základě zákona o terorismu a převezen do Londýna. V sobotu soud prodloužil jeho vazbu do 22. října.

Vigilie za mrtvého

V sobotu se také konalo posmrtné ohledání těla zavražděného poslance a policie prohledala tři londýnské adresy. Nůž použitý při útoku byl nalezen na místě činu. Večer se také v Leigh-on-Sea konala vigilie za mrtvého.

Aliho otec Harbi Ali Kullane byl podle informace agentury AP v minulosti poradcem somálského premiéra. Řekl, že u něj byli členové protiteroristické jednotky a že je synovým zatčením šokován. "Jsem otřesený. To není, co bych očekával, ve snu by mne nic takového nenapadlo," citovala ho AP.

Amess je druhý zavražděný člen parlamentu v posledních letech. Roku 2016 byla zabita labouristická poslankyně Jo Coxová.

Britská agentura PA uvedla, že opoziční labouristé a liberální demokraté už oznámili, že v doplňovacích volbách v Amessově obvodu nepostaví proti kandidátovi konzervativců vlastní uchazeče o poslanecký mandát. Stejně se zachovali konzervativci, liberální demokraté, UKIP a zelení v případě doplňovacích voleb po vraždě Coxové před pěti lety.

Debata o bezpečnosti zákonodárců

Amessův případ rozpoutal debatu o bezpečnosti zákonodárců. Ministryně Patelová dnes řekla v rozhovoru se stanicí SkyNews, že se nyní uvažuje o poskytnutí policejní ochrany poslancům v jejich volebních obvodech. První opatření byla přijata hned po Amessově smrti a uvažuje se o dalších. Poslanci měli policii ohlásit, kde se nacházejí.

Podle Patelové to nemá ovlivnit práci zákonodárců ve vztahu k voličům. Řekla, že je třeba dořešit nejasná místa, například "ohlašovat setkání předem, zjistit si detaily o lidech, s nimiž se poslanci setkají, předběžně zkontrolovat místa setkání a zajistit, aby poslanec nikdy nebyl sám". Na dotaz, zda by poslanci "v terénu" mohli být chráněni stejně, jako když jsou v budově parlamentu, Patelová řekla: "Všechny ty otázky a možnosti se právě nyní zvažují."