Chauvin čelil dvěma různě vážným obviněním z vraždy a jednomu ze zabití. Porota se odebrala k jednání po pondělních závěrečných řečech. Po dobu rozhodování byla ubytována společně v hotelu a soudce její členy vyzval, aby případ posuzovali pouze podle skutečností, které vyslechli v soudní síni, a nesledovali žádné zpravodajství.

Dvanáct porotců v pondělí jednalo čtyři hodiny a v projednávání pokračovali také dnes. Při rozhodování se opírali o důkazní materiály v podobě videí a o výpovědi 45 svědků, včetně kolemjdoucích, policistů a lékařů. Nakonec porota rozhodla, že je expolicista vinen ve všech třech bodech obžaloby.

Chauvinovo propuštění na kauci bylo zamítnuto, a tak zůstává ve vazbě. Chauvin měl u soudu roušku, a tak jeho výraz nebyl příliš čitelný, podle BBC ale působil klidně. Nekladl žádný odpor ani když jej policisté spoutali a odvedli do vazby, poznamenává BBC.

Obžaloba uvedla, že Chauvin jednal při zatýkání Floyda lehkovážně, neřídil se výcvikem a přímo tak zapříčinil Floydovo úmrtí. Obhajoba naopak tvrdila, že se jen snažil dostat pod kontrolu mnohem silnějšího zatýkaného, který odmítal se strážníky spolupracovat.

Spravedlnost pro Ameriku

Floydovo úmrtí přičítala obhajoba především jeho dlouhodobému zdravotnímu stavu, drogám, které mu našli vyšetřovatelé v krvi, či otravě oxidem uhelnatým, který podle ní vycházel z výfuku nedaleko stojícího nastartovaného auta.

Advokát pro občanská práva Ben Crump, který v procesu zastupoval Floydovu rodinu, označil verdikt jako „bolestně zaslouženou spravedlnost“, a to jak pro rodinu, tak pro černošskou komunitu. „Spravedlnost pro černou Ameriku je spravedlností pro celou Ameriku,“ uvádí prohlášení.

Generální prokurátor Keith Ellison na následné tiskové konferenci uvedl, že jeho tým státních zástupců „usiloval o spravedlnost, ať už mířila kamkoliv, s úmyslem usvědčit Dereka Chauvina v plném rozsahu tak, jak to umožňuje zákon“.

Zároveň vyjádřil vděčnost rodině George Floyda za jejich projevy důstojnosti, přestože „museli znovu a znovu prožívat nejhorší den svého života“.

V Minneapolisu před očekávaným oznámením verdiktu panovalo velké napětí. Budova soudu byla obehnána betonovými zátarasy a ostnatým drátem, na bezpečnost dohlíželi příslušníci národní gardy.

Před soudem se mezitím sešly stovky lidí. Po vynesení rozsudku křičeli a radovali se tak, že to podle BBC bylo slyšet i v budově soudu. „Dnes je dobrý den. Je to doslova požehnání," řekl jeden z účastníků.

Organizace Black Lives Matter po vynesení verdiktu na svém twitteru napsala, že rozsudek „není důkaz funkčnosti systému, ale důkaz toho, jak je poškozený. „Protože to trvalo to tak dlouho a bylo nutné tolik pozornosti."

Podle organizace American Civil Liberties Union je to vůbec poprvé v historii státu Minnesota, co byl bílý policista shledán právně odpovědným za smrt černocha. BBC poznamenává, že to bohužel není výjimkou. V celých Spojených státech jsou totiž policisté jen zřídka odsouzeni či jen obviněni za neadekvátní zásahy, zejména proti černochům.

Biden: Je to obrovský krok kupředu

Americký prezident Joe Biden označil verdikt poroty za velký krok kupředu. Doplnil však, že podobné rozsudky v zemi, která se potýká se systémovým rasismem, přicházejí jen velmi zřídka.

"Může to být obrovský krok kupředu v pochodu za spravedlnost v Americe," reagoval Biden na verdikt poroty. Floydovu smrt označil za vraždu za bílého dne, která celému světu odkryla systémový rasismus. "To ale nestačí. Nemůžeme skončit tady. Zajistíme opravdovou změnu a reformu. Můžeme a musíme dělat víc, abychom snížili pravděpodobnost, že se takové tragédie budou kdy opakovat," řekl.