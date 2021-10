Jmenovala se Anna Machaya. Bylo jí patnáct let. Šestnáctých narozenin se už nedožila. Zemřela letos v červenci při porodu dítěte, které zplodila v manželství, ke kterému byla přinucena. Anna Machaya byla jen jednou z mnoha dívek, které v Zimbabwe prožívají skoro identický osud - jsou nuceny vdát se v době, kdy teprve dospívají. A ještě dlouho před dosažením plnoletosti se stávají matkami.

Případ Anniny kruté smrti si ale získal velkou pozornost. A díky tomu v posledních týdnech v africkém státě sílí kampaně, snažící se bojovat proti nuceným manželstvím mladičkých dívek. „Její smrt vyvolala velké protesty. V uplynulých týdnech přibyly na petici proti sňatkům dětí tisíce podpisů. A mnozí aktivisté doufají, že smrt Anny více upozorní na praktiku manželství dětí, která je v Zimbabwe sice oficiálně zakázaná, ale navzdory možnému postihu se stále ve velkém děje," píše stanice CNN.

Anna Machaya rodila v kostele Apoštolské církvi Johanne Maranga. „Dívka byla vdaná za šestadvacetiletého člena stejné církve," připomíná CNN. Případ zimbabwská policie stále vyšetřuje.

Smrt Anny vyděsila v Zimbabwe mnohé lidi. „Byl to šok. Co kdybych to byla já? Jsem šťastná, že jsem naživu. Rodila jsem doma. Mohlo se stát cokoliv," řekla CNN další z teenagerek, které jsou již matkami. Faith (nejde o její pravé jméno, pozn. red.) žije nedaleko hlavního města Harare.

Právě ve venkovských oblastech v zemi stále přetrvává "tradice" sňatků dětí. Navzdory tomu, že za podobný sňatek hrozí soud, stále jde o výrazně rozšířenou zvyklost. „Podle jedné z kampaní proti těmto sňatkům, Girls Not Brides (Dívky, ne nevěsty), se až třetina dívek vdává před dosažením osmnácti let, a pět procent je jich provdáno dříve, než jim je patnáct," upozorňuje CNN.

Vláda zavírá oči

Manžel zemřelé Anny i její rodiče, kteří sňatek domlouvali, jsou nyní ve vězení. Na veřejnost pronikla informace, že tito rodiče slíbili i její mladší sestru. Teprve devítiletou. Přesto, že tímto případem se podrobně zabývá policie, drtivou většinu podobných sňatků nikdo neřeší.

„Vláda nad těmito praktikami přivírá oči. Zimbabwe má nyní dva zákony, které se týkají manželství. V žádném z nich není přesně uveden minimální věk nutný k uzavření manželství. A tradiční právo v zemi dokonce povoluje polygamii. Nový návrh zákona, který nyní jde do parlamentu, zakazuje manželství osob mladších osmnácti let a navrhuje trest pro každého, kdo by se podílel na uzavření manželství s nezletilým," nastiňuje CNN.

Rodiče v Zimbabwe většinou vdavky svých nezletilých dcer obhajují tím, že potřebují zredukovat rodinný rozpočet - a živit krk navíc je pro ně prý problém. Dcer se zbavují i za cenu toho, že je provdávají za mnohem starší muže a ve věku, kdy jsou prakticky ještě dětmi. „Apoštolská církev, do které patřila i Anna, také povzbuzuje mladé dívky, aby se provdaly za starší muže z důvodu duchovního vedení," připomněli zástupci kampaně Girls Not Brides. Církev to popírá.

Podle organizátorů kampaní proti dětským sňatkům celou situaci ještě zhoršila koronavirová pandemie. I v Zimbabwe totiž došlo na lockdown. „Mnoho dívek, místo aby chodily do školy, zůstalo doma, což napomohlo růstu počtu dětských sňatků," uvedla Natsiraishe Maritsa. Iniciativa, kterou založila, pořádá pro mladinké matky kurzy sebeobrany.

Poznamenány do konce života

Jen letos v lednu bylo v Zimbabwe zaznamenáno pět tisíc nových těhotenství dospívajících dívek, a 1174 dětských sňatků. Řekla to ministryně pro ženské záležitosti Sithembiso Nyoni.

Vdavkami v tak mladém věku jsou dívky poznamenány prakticky do konce života. Mimo jiné i proto, že jakmile se vdají, zcela definitivně přestávají chodit do školy. Není tak možné, aby si našly lepší práci. Chudoba, ve které se pak i s manželi ocitají, často vede k domácímu násilí.