ON-LINE ke koronaviru ZDE

Zatímco národní vlády se v posledních dnech předhánějí v různých restriktivních opatřeních, která mají zamezit šíření koronaviru, o společných Evropské komisi a dalších unijních úřadech je slyšet daleko méně. Důvodem není, že by bruselské úřady nechtěly něco dělat, ale že nic moc dělat nemohou. „Úlohou Komise je především podporovat členské státy při řešení krize a vydávat doporučení ohledně společného postupu,“ uvedl Brusel, jaké pravomoci mu dávají smlouvy.

Zdravotnictví, včetně obrany před šířením chorob, patří do oblastí, které mají v rukou členské státy a v nichž má Evropská unie téměř nulové pravomoci. Evropská komise udělala v minulých dnech jednou z mála věcí, které udělat mohla, a to poskytnout koronavirem nejpostiženějším členským státům dodatečné finanční prostředky z unijního rozpočtu, celkem téměř 28 miliard eur, tedy asi 756 miliard korun, Z toho jen Česká republika dostala přes 32 miliard korun na zmírnění dopadů koronaviru. Celkově by Česko mohlo mít k dispozici celkem skoro téměř čtyři miliardy euro, tedy skoro sto třicet miliard korun.

Váš „pan Evropa“

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Dalším problémem, který se ukázal být nejméně v první fázi boje s nákazou klíčový, je nedostatek kapacit výroby zdravotnických pomůcek, jako jsou roušky a respirátory v zemích Evropské unie. Výroba se ale přesunula v minulých desetiletích do Číny a dalších zemí s nízkou cenou práce. Takže ochranné pomůcky nebylo v rámci Evropské unie odkud kam přesunout a navíc členské státy velice rychle zakázaly vývoz ze svých zemí i do dalších členských států Evropské unie.

Omezení vývozu, přijímaná různými státy situaci podle Evropské komise neřeší, ale ještě komplikují. Evropské komisi se podařilo v minulých dnech přesvědčit alespoň některé země, které svými opatřeními zkomplikovaly výrobu zdravotnického vybavení a léků, aby od toho opustily.

„Znovu se zavádějí vnitřní hranice v okamžiku, kdy je solidarita mezi členskými státy nejvíce potřebná, a brání účinné ochraně zdraví a života všech,“ stěžuje si na nesmyslné chování vlád národních států Komise.

To, co se zatím podařilo udržet, i díky společnému jednání ministrů dopravy všech zemí EU 18. března, je zajištění nepřetržitého toku zboží. O to, aby se členské státy domluvily, se měl postarat i včerejší videosummit lídrů EU, který svolal předseda Evropské rady Charles Michel. „Klíčem je dostat pod kontrolu šíření viru, zajistit dostatek lékařského vybavení, posílit výzkum a omezit hospodářský dopad,“ napsal Michel na Twitteru. Už v současnosti se Evropská unie také připravuje na ekonomickou pomoc nejpostiženějším firmám, které během epidemie utrpí největší škody, počínaje těmi působícími v turistice a letecké dopravě.

Británie jinak?

Pokud jde o boj s koronavirem, dá se říci, že unijní země jdou sice rozdílným tempem, ale stejným směrem, který směřuje k omezení pohybu lidí a tím i šíření viru. Hlavním centrem výskytu nemoci zůstává stále Itálie, především severní oblasti Lombardie s třiceti tisíci nakaženými a víc než dvěma tisícovkami úmrtí. Jde celosvětově o druhá nejvyšší čísla, hned po Číně. V EU je po Itálii nejhorší situace s výrazně více než deseti tisíci nakaženými ve Španělsku, i tam je vysoký počet úmrtí, kolem pěti set.

V Německu bylo k úternímu ránu přes sedm tisíc nakažených, ale tam se daří zdravotníkům zvládat boj o životy pacientů, koronaviru podlehlo zatím jen ani ne dvacítka Němců.

Zvláštní přístup ke koronaviru zvolila Velká Británie, která už oficiálně není členem EU, ale ještě pro ni platí do konce roku pravidla členského státu. Británie původně nechtěla podle premiéra Borise Johnsona omezit běžný život v Británii, kde se ještě v pondělí večer konaly například koncerty. Včera ale už od toho začala ustupovat.

Co vás zajímá na Evropské unii?

Stojím o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Například čím vás EU zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou? Měli by mladí Češi mít možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz.