Josef Pour sedí ve své prázdné a potemnělé hospodě a smutně hledí na tři plné mrazáky jídla, dvanáct sudů piva a množství lahví dobrého vína. Po téměř dvaceti letech života ve Španělsku se mu konečně podařilo otevřít svůj podnik v malé horské vesnici Eugi na severu země obývané převážně Basky. Španělská vláda ale kvůli děsivému šíření koronaviru vyhlásila nouzový stav a Josef si pomalu začíná uvědomovat, že ho bude stát hodně úsilí, aby si hospodu vůbec udržel.

Josef Pour žije ve Španělsku dvacet let. | Foto: Facebook/Joseph Poor

„Ještě jsem v Pamploně pro lidi z vesnice nakoupil roušky a tady jsem je pak rozdával. Bylo to spíše z legrace. Lidi to moc vážně nebrali, ale teď už je opravdu nosí,“ říká Josef. Roušky teď v nejpostiženějších oblastech rozvážejí vojáci. „Nezaznamenal jsem, že by jich byl nedostatek,“ doplňuje Josef.