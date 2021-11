Zdálo se, že to bude rutinní akce. Jenom další opilec za volantem. Policisté Michael Howard a Michael Sterling ale té noci nasadili pouta muži, který měl na svědomí mnohem děsivější činy než jízdu pod vlivem. Sériovému vrahovi, který zabíjel tak krutě, že se o něm dodnes mluví jako o nejbestiálnějším zabijákovi novodobé historie.

Byl 14. květen 1983, krátce po jedné hodině ráno. Policisté z kalifornské dálniční hlídky si všimli podivně se chovajícího vozidla. Přejíždělo z pruhu do pruhu a jelikož existovalo podezření, že je řidič opilý nebo zdrogovaný, rozhodli se muži zákona auto zastavit. Řidič neprotestoval. Zpomalil, zabrzdil a vystoupil z vozu. Policista si všiml, že muž, který se představil jako Randy Kraft, má rozepnuté kalhoty. Jelikož Kraft opravdu střízlivý nebyl, důstojník Michael Sterling jej zatkl.

Jeho parťák, Michael Howard, zatím přistoupil k vozidlu a uviděl, že Kraft neseděl v autě sám. Na sedadle spolujezdce byl mladý muž se zavřenýma očima, přikrytý bundou. Na první pohled se zdálo, že mladík spí, a tak se ho policista Howard pokusil vzbudit. Neúspěšně. Muž byl totiž mrtvý. „Když mu Howard kontroloval puls, všiml si, že má na krku stopy po škrcení. Po nadzvednutí bundy pak policista uviděl, že ruce měla mrtvola svázané tkaničkou, a navíc kalhoty rozepnuté tak, aby bylo vidět přirození," píše v knize o řádění Randyho Krafta spisovatel Dennis McDougal.

Po hrůzném nálezu policisté přivolali posily. Už první podrobnější prohlídka vozidla, která následovala, ukázala, že mrtvý muž není zřejmě jedinou obětí Randyho Krafta. V autě byly stopy lidské krve - a nalezené mrtvole krev patřit nemohla, ta taková zranění neměla. Pod jedním z koberečků se nacházely desítky polaroidových pornografických fotek mladých mužů - zjevně omámených, nebo mrtvých. A v kufru auta zápisník. Psaný byl sice v kódech, obsahoval ale více než šedesát položek. Seznam obětí.

To, co začalo jako zatčení opilého řidiče, vyústilo v zadržení bestiálního sériového vraha. Muže, který zabíjel chladnokrevně, bez slitování a obětem před smrtí připravoval neskutečné utrpení.

Šikovný chlapec

Randy Steven Kraft se narodil v roce 1945. Měl tři sestry, a přestože rodina nebyla bohatá a matka musela vylepšovat rodinný rozpočet různými brigádami, na děti si čas vždy našla. Zdálo se, že z Randyho roste chytrý kluk - ve škole měl výborný prospěch, nebyl problematický. Na střední sice randil i s dívkami, postupně se o něm ale začalo šířit, že je homosexuál. Jeho rodina i okolí však tyto řeči ignorovali - být homosexuálem znamenalo v dané době sociální stigma.

Kraft s úspěchem ukončil střední školu a jako vynikající student nastoupil na vysokou. Zde už začal udržovat vztahy i s muži, navenek to ale najevo nedával. Každopádně na vysoké už tak úspěšný jako na předchozích školách nebyl. Navzdory jeho vysoké inteligenci - údajně jeho IQ dosahuje hodnoty 129 -, začal školu odbývat, a tak nakonec skončil bez titulu.

Zhruba v té době se rozhodl, že vstoupí do armády, konkrétně k letectvu. Zde se mladému muži začalo opět dařit. Jenže pak svému okolí prozradil, že je opravdu homosexuál. A jeho život se zcela změnil - i když oficiální důvod zněl jinak, z letectva ho vyhodili primárně kvůli sexuální orientaci. S rodinou sice zůstal v kontaktu, dříve dobré vztahy ale citelně ochladly.

I když hlavní motiv pozdějších brutálních vražd, které začal páchat, zůstává neznámý (Kraft se k němu nikdy nevyjádřil a u soudu tvrdil, že byl obviněn neprávem, jen kvůli tomu, že je gay), podle některých autorů a odborníků právě přístup společnosti i Kraftových blízkých k jeho homosexualitě v kombinaci s jistými vrozenými predispozicemi způsobil, že si následně za oběti vybíral homosexuály. A mučil je zejména tak, že jim poškozoval genitálie.

Prošlo mi to

Monstrum, které v Kraftovi žilo, se poprvé projevilo pouhých pár měsíců po vyhození z armády - tehdy k sobě do bytu nalákal třináctiletého chlapce, který právě utekl z domu. Několik dní ho mlátil a znásilňoval. Když pak Kraft odešel do práce, klukovi se podařilo utéct. Okamžitě se obrátil na policii - jenže vyšetřovatelům jednak nepřiznal, že ho Kraft i znásilňoval, řekl pouze, že ho bil a omamoval léky, jednak policisté při prohlídce Kraftova bytu nenašli žádné důkazy, na základě kterých by ho mohli zatknout.

Třináctiletý kluk byl sice úspěšně z Kraftova dosahu, to, že mu celá věc prošla, mu ale dodalo sebevědomí. A tak v roku 1971 začal promyšleně a chladnokrevně zabíjet. Do roku 1983 zavraždil minimálně 67 lidí - mladých homosexuálních mužů, z velké části mariňáků.

Velmi rychle si vypracoval strategii. Oběť si vyhlédl většinou v nějakém baru, nebo u dálnice a nalákal ji k sobě do auta. Tam mladé muže opil, či omámil zklidňujícími léky. Pak se pustil do mučení, ze kterého mrazí. Oběti svazoval, brutálně znásilňoval, mnohdy jim hluboko do konečníku či penisu zaváděl různé předměty. Na genitáliích i bradavkách je pálil cigaretami či autozapalovačem, někdy do těchto míst řezal, některým vypíchnul oči, jiné vykastroval - odřezal jim přirození. Když jeho běsnění mladí muži přežili, nakonec je zaškrtil, nebo udusil hlínou. Jejich těla - někdy v celku, jindy rozřezaná, pak mnohdy vyhazoval z auta u dálnic.

Kraft vraždil zejména v Kalifornii a Oregonu. Policisté postupem času pochopili, že jim pod nosem řádí sériový vrah a případy spolu souvisí. Na jeho stopu ale dlouho nemohli přijít. Zajímavé je, že Kraft se během let dostal do hledáčku policie několikrát, třeba kvůli tomu, že byl viděn ve společnosti pozdější oběti, vyšetřovatelé ale proti němu nikdy neměli konkrétní důkaz. Vždy to skončilo jen u výslechů. V době, kdy byl nakonec díky policejní kontrole jeho auta dopaden, pracoval jako úspěšný programátor a jeho okolí bylo přesvědčeno, že jde o slušného občana.

Čekání na smrt

Když byl po jeho zatčení prohledán Kraftův byt a v něm nalezeny osobní předměty několika obětí, důkazy proti němu byly zdánlivě neprůstřelné. Než ovšem začal soudní proces, trvalo to celých pět let. Policisté museli shromáždit množství materiálů.

Nakonec byl Kraft souzen pouze za část vražd. On sice tvrdil, že na něj vše někdo "ušil", verdikt poroty byl ale jasný - poprava. Vykonána dosud nebyla. A tak nejhorší americký sériový vrah dosud žije v přísně střeženém vězení San Quentin. Nyní mu je 76 let.

Mimochodem, vzhledem k tomu, že seznam obětí, který byl nalezen v jeho autě, byl psaný v kódech a Kraft nikdy o podrobnostech s policii nemluvil, identita mnoha zabitých stále není známá. A známé není ani to, kde se nacházejí jejich těla, jelikož ostatky ne všech Kraftových obětí byly nalezeny. Policisté, FBI i amatérští pátrači zatím nebyli úspěšní. Jaký byl příběh lidí, které Kraft nazval ANGEL, HARI KARI, VAN DRIVEWAY, či 2 IN 1 MV TO PL, tak zůstává záhadou.