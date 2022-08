Případ se odehrál minulý týden a správa parku na základě této události znovu varovala návštěvníky, aby se do termálních vod nevydávali. Torzo lidského chodidla v botě podle agentury AFP plavalo v Abyss Pool, jednom z nejhlubších pramenů v parku. Jeho teplota se pohybuje kolem šedesáti stupňů Celsia.

Abyss Pool je horký pramen v gejzírové pánvi West Thumb v Yellowstonském národním parku ve Spojených státech. Jezero pojmenoval hlavní přírodovědec parku Clyde M. Bauer. Termální jezero je hluboké 16 metrů. Poprvé v zaznamenané historii jeho pramen vybuchl někdy mezi srpnem 1987 a zařím 1991 a znovu mezi prosincem 1991 a červnem 1992. Od roku 1992 je tůň opět v neeruptivním stavu.

Znepokojivý případ nyní vyšetřují strážci zákona národního parku Yellowstone. „Důkazy z dosavadního vyšetřování naznačují, že k incidentu, do něhož byla zapojena jedna osoba, došlo pravděpodobně ráno 31. července 2022 v Abyss Pool,“ uvádí předběžná vyšetřovací zpráva. Park má v současné době podle serveru UNILAD za to, že nedošlo k žádnému cizímu zavinění.

Neopatrní návštěvníci

Nehody nejsou v termálních jezírkách, kterými je nejstarší národní park Spojených států amerických typický, ničím výjimečným. Jak připomíná agentura AFP, v roce 2016 v těchto místech zemřel mladý muž poté, co uklouzl na turistické stezce a spadl do horkého pramene v Norris Geyser Basin. Loni pak museli do péče lékařů putovat dva lidé, kteří se v parku opařili horkou vodou.

„Upozorňujeme návštěvníky, aby se v termálních oblastech zdržovali na promenádách a stezkách a dbali zvýšené opatrnosti v okolí termálních prvků. Podloží v hydrotermálních oblastech je křehké a tenké a těsně pod povrchem se nachází velmi horká voda,“ apelovala správa parku na návštěvníky.

Yellowstonský národní park, který loni navštívilo více než 4,8 milionu návštěvníků, se rozkládá na ploše zhruba devíti tisících kilometrů čtverečních a je součástí států Wyoming, Idaho a Montana. Je domovem tisíců geotermálních prvků - horkých pramenů, bahenních hrnců, parních vývěrů a asi poloviny aktivních gejzírů na světě, včetně gejzíru Old Faithful.

Old Faithful je pravděpodobně nejznámější gejzír na světě nacházející se v oblasti Yellowstonského národního parku ve státě Wyoming, USA. Svůj název gejzír dostal již v roce 1870, a stal se tak prvním gejzírem, který byl v parku pojmenován.



Během výtrysku je voda vyzdvižena do výšky mezi 32 až 56 metry s průměrnou výškou 44 metrů každých 45 až 125 minut, v průměru každých 90 minut. Doba jednotlivého výtrysku se pohybuje mezi 1,5 minutou až po pět minut.

Zóna smrti

Zajímavostí je, že v parku se nachází také takzvaná „zóna smrti“. To je oblast o rozloze zhruba 130 kilometrů čtverečních (v části Yellowstonského národního parku v Idaho), kde se člověk díky údajné mezeře v ústavě Spojených států může teoreticky vyhnout odsouzení za jakýkoliv závažný trestný čin, včetně vraždy.

Okresní soud Spojených států pro okres Wyoming je v současné době jediným okresním soudem Spojených států, který má jurisdikci nad částmi více států. Je tomu tak proto, že jeho jurisdikce zahrnuje celý Yellowstonský národní park, který zasahuje mírně za hranice Wyomingu do států Idaho a Montana. Kromě toho má nad parkem výlučnou jurisdikci federální vláda, takže trestné činy spáchané v parku nelze stíhat podle zákonů žádného ze zmiňovaných států.

Soudní procesy u okresního soudu se obvykle konají ve federální soudní budově v Cheyenne ve Wyomingu. Šestý dodatek Ústavy Spojených států však nařizuje, že porotci ve federálních trestních věcech musí být složeni z občanů, kteří pocházejí jak z okresu, tak ze státu, kde byl trestný čin spáchán.

Z tohoto důvodu by obvinění z trestného činu, který by byl spáchán na území parku v Idaho, muselo být projednáváno před porotou složenou výhradně z obyvatel tohoto území a soudní proces by se musel konat také v tomto území.

A právě tady přichází kámen úrazu. Vzhledem k tomu, že část parku v Idaho je neobydlená, nebylo by možné legálně sestavit porotu z obyvatel státu ani okresu.

