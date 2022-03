Včetně těch, které jí umožní likvidovat hrozbu ruských leteckých a raketových útoků. „Když poskytneme Ukrajincům dost účinných zbraní, dokáží si bezletovou zónu nad Ukrajinou vytvořit sami,“ uvedl po jednání summitu před novináři premiér Petr Fiala.

„Jednání summitu bylo neveřejné, mnohé země aliance informovaly, jaké zbraně Ukrajině poskytují a chtějí poskytovat, ale NATO to nebudeme z důvodů utajení zveřejňovat,“ řekl Fiala, podle něhož by měla vojenská pomoc Ukrajině ještě stoupat. „Na podpoře a pomoci Ukrajině panuje v NATO shoda. Není to ale cesta, která by vedla alianci k přímému zapojení do konfliktu s Ruskem,“ dodal premiér.

Na summitu NATO se překvapivě vůbec neotevřela otázka mírové mise aliance na Ukrajině, s kterou přišlo v minulých dnech Polsko. „Jsme zodpovědní za to, aby se konflikt nestal válkou mezi NATO a Ruskem. Jasně jsme řekli, že nevyšleme jednotky na Ukrajinu,“ uvedl generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. „Pokud bychom to udělali, museli bychom očekávat plné rozvinutí konfliktu s Ruskem.“

Desítky tisíc vojáků na východ

To, co naopak NATO udělá, je velké posílení východního křídla aliance. A to o čtyři bojová uskupení o síle 40 tisíc mužů. Více, než má celá česká armáda. „Aliance zdůraznila, že bude hájit každý metr území jakéhokoli členského státu,“ řekl Fiala.

Češi posílí východní křídlo NATO na Slovensku: Co vše se o jejich nasazení už ví

Aliance své nové jednotky rozmístí v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Na Slovensko pošle Česko až šest stovek vojáků a bude celé mnohonárodní jednotce velet.

Ruská invaze znamenala také probuzení mnoha zemí, který dosud váhaly se zvýšením svých rozpočtů na obranu. Hostitelská Belgie oznámila, že přidá armádě miliardu euro.